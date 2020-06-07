Андрей Барбашинский: «Людей с минимальными доходами все больше»

пишет «Радыё Свабода». Он заместитель председателя Федерации гандбола Беларуси и куратор для разных поколений — ветеранов и детей. В основном сосредоточен на своем регионе. С другой стороны он известный предприниматель, директор компании Belabedding, которая выпускает ортопедические кровати и матрасы. Андрей Барбашинский — пример удачного симбиоза спортивного функционера и бизнесмена,«Радыё Свабода». Он заместитель председателя Федерации гандбола Беларуси и куратор для разных поколений — ветеранов и детей. В основном сосредоточен на своем регионе. С другой стороны он известный предприниматель, директор компании Belabedding, которая выпускает ортопедические кровати и матрасы.

Олимпийский триумф за команду-фантом

Андрею Барбашынскому 50 лет. Он родился в Ошмянах, 4 мая 1970 года. Сейчас он почетный гражданин города. В 1992-м в Барселоне, где была заявлена объединенная команда республик бывшего СССР, завоевал олимпийское золото.





В это время Союз уже развалился, национальные сборные сформировать так и не успели. В результате Андрей Барбашинский вместе с гродненцем Андреем Миневским и случаком Михаилом Якимовичем представили надгосударственное образование-фантом.





Премиальные по инерции выдавали в Москве. Его золото оценили чуть более 2500 долларов. В итоге хватило только на старые, но по тем временам дефицитные «Жигули». Ничего отложить не удалось, приходилось халтурить, как в юности.





На какое-то время Барбашинский вообще выпал из гандбола. Имел сложности с алкоголем, но справился, громко вернулся в спорт.





Отказался от четырех гражданств — российского, испанского, венгерского, немецкого. Конкуренты искушали несравненно лучшими материальными условиями, чем были в Беларуси.

Международный турнир перенесли на осень

Семья Барбашинского уже много лет живет в Гродно . Здесь он организовал открытый чемпионат области среди мужчин и женщин с участием ветеранских команд. В Ошмянах работает детско-юношеская спортивная школа имени Барбашинского. Здесь проходит международный детский турнир на призы гандболиста. Из-за коронавируса его перенесли на 17 сентября. Открытый чемпионат области среди мужчин и женщин также перенесли, возможно, даже на более позднее время.





Гандбольная школа имени Барбашинского в Ошмянах





«Я не считаю, что гандбол сейчас в тени. И чем больше будет материала, тем лучше, это одна из наших целей. Даже если из них не получится высококлассных спортсменов, они будут здоровыми, закаленными людьми».





Два сына Барбашинских также занимаются спортом. Старший Матвей в 15 лет имеет 195 см роста. Выступает за сборную города на турнирах Zubr Cup, к нему присматривается минский СКА. Захар на пять лет младше, решил отойти от семейной традиции и подался в баскетболисты.









С женой Ириной и сыновьями

Как из спортсмена стал бизнесменом

В 12-летнем возрасте Андрей Барбашинский попал к тренеру детско-юношеской спортивной школы Виктору Ромулевичу, началось стремительное развитие в спорте. Говорит, что с детства был чрезвычайно мотивирован.





В 18 лет его уже пригласили в минский СКА, практически сразу же Андрея вызвали в молодежную сборную Союза, с которой стал чемпионом мира. После этого произошло повышение в классе и завоевание олимпийского золота в 22 года.









Беларускі гандбаліст Андрэй Барбашынскі падчас летніх Алімпійскіх гульняў 1992 году ў Барсэлёне





После падения железного занавеса один сезон отыграл в испанском клубе «Хувэндут», после чего с депрессивным полугодовым перерывом снова вернулся в СКА.





Затем играл в Европе: венгерский «Фотэкс», немецкие «Гамэльн» и «Эмсдэтэн». В небольшом городке Эмстдэтэн, где он стал местной знаменитостью с прозвищем Барба, познакомился с владельцами семейной компании Fey&Co с почти 100 летней историей. Компания и сейчас производит матрасы, ортопедические решетки. Между играми освоил этапы производственного процесса, научился менеджменту, изучил немецкий язык как родной.





Ортопедические решетки делали из буку, который рос в Чечне и Краснодарском крае. Ездил, договаривался, вспоминает, что чеченские партии в начале 2000-х приходили с осколками снарядов.





В 2006 году в Новой Гоже под Гродно появились корпуса фабрики Belabedding, откуда выходят матрасы для взрослых и детей, подушки с эффектом памяти, одеяла и другое.





Андрей Барбашинский — директор компании. На этой должности он наемный работник. Партнеры предлагали стать владельцем, но он отказался. Когда только начинали, в штате было менее 40 человек. Сейчас — две сотни. До 90% продукции идет на экспорт.





«У нас экспортно ориентированное предприятие, на внутреннем рынке мы представлены не так существенно. Впрочем, какую-то часть все равно здесь имеем, поэтому придерживаем, не теряем со счетов. Хотя, исходя даже из официальной статистики, число людей с минимальными доходами растет».





«У кого зарплата 250 долларов, неужели он будет думать про мебель, про новый матрас? Поэтому придумываем добротные вещи с меньшей себестоимостью».

«Надеемся, что сумеем пережить июнь»

По словам бизнесмена, на распространение коронавируса и, как результат, сокращение потребительского спроса, отреагировали в том числе основные рынки сбыта за рубежом. Немало торговых сетей, крупных логистических предприятий объявили себя банкротами, приходится заново прокладывать пути к покупателю.





«Рынок как был, так он и остался, наполнять его необходимо. Вопрос только в том, где и каким образом пересекутся наши пути с покупателями. Поэтому рассматриваем новые продукты, новые коллекции, новые истории, чтобы стать более доступными. Рано или поздно все восстановится, но уже сейчас можно прогнозировать, что точно не будет так, как раньше. А что касается деятельности, как работали, так и работаем, хотя и стало сложнее — повторюсь, рынки ощутимо просели. По крайней мере надеемся, что сумеем пережить июнь и уже по итогам июля значительно улучшим показатели».





В отличие от большинства белорусских производителей, которые в русле государственной политики стараются «не замечать» коронавирус, компания ограничила международные поездки в страны с любым уровнем риска, ввела 14-дневный выходной для сотрудников, которые возвращались из-за границы, обязательный контроль для посетителей. Виртуальные встречи и конференц-звонки заменили личные. Режим работы сохранили привычный: производство, обслуживание клиентов, отгрузка продукции.





«Поскольку нереально производить продукцию дистанционно, свести контакты к минимуму невозможно, — объясняет директор последний пункт корпоративной инструкции. — Так, ряд специалистов могут работать удаленно, но я ежедневно должен быть в офисе. Ну и, конечно, нет сегодня таких поездок, как еще полгода назад. Что касается личной предосторожности, ограничиваю маршрут от дома до работы или в магазин. Чтобы подышать воздухом и меньше было контактов, едем с семьей в парк или за город. Походили, закупились по дороге продуктами — и домой».





Принципиальный взгляд на белорусский язык

Наибольшие неудобства от пандемии — в отношениях с папой и мамой. Пожилые родители Андрей Барбашынскага живут в Ошмянах.





«Пока живы родители, я остаюсь ребенком, хоть и великовозрастным. Единственное, в связи с коронавирусом стараюсь не беспокоить. Ежедневно общаюсь с людьми, которые, в свою очередь, имеют свои контакты. Где и с кем они проводят время, не знаю. А значит, представляю собой потенциальную источник заразы. И менее всего желал бы передать ее родителям. Уже пожилые, надо их поберечь. Но в голове всегда слышу слова папы: «Сынок, пакуль ёсьць магчымасьць прыехаць, прыяжджай. Бо заўтра захочаш, а ня будзе куды».





Своего отца Андрей Барбашинский процитировал по-белорусски. Потом на родной язык переходил еще неоднократно.





«Согласен, чисто по-житейски удобнее говорить по-русски, так сложилось. Но язык — наш фундамент, наша история. Ее нужно изучать, расширять, продвигать. Вот тогда будет здорово. Сколько людей, которые принципиально разговаривают по-белорусски — они что, „неперспективные“?».





За свою насыщенную спортивную биографию Андрей Барбашинский побывал в множестве стран, общался с огромным количеством иностранцев. Если не считать цвета кожи, первейшая особенность каждого — как раз язык.





«Чем мы отличаемся от поляков, немцев, французов? Прежде всего, языком! Поставьте вас среди англичан, кто навскидку скажет, что вы не англичанин? И не будут знать до тех пор, пока не начнете говорить».





«Веками люди смешивались, носились туда-сюда с войнами, набегами. Каких только миграций не было. Но ведь каждый народ старался сохранить свою самость. И что, теперь я должен сказать, что белорусский язык не имеет под собой никакой исторической основы? Не будет такого. А кто не понимает, пусть хоть чуть-чуть поинтересоваться, кто мы и откуда…»





Андрей Барбашинский по-прежнему выходит на площадку, выступает за команду ветеранов.







