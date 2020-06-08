Раубичи претендуют на проведение чемпионата мира 2025 года

Источник материала: Tribuna.com

Международный союз биатлонистов ( IBU ) объявил города-кандидаты на проведение чемпионатов мира 2024 и 2025 годов.

Крайний срок подачи заявок истек 1 мая 2020 года.

На турнир 2024 года претендует только чешский Нове Место. В 2025 году чемпионат мира по биатлону могут принять швейцарский Ленцерхайде, белорусские Раубичи и Нове Место.

Организаторы обоих турниров будут выбраны на 14-м очередном конгрессе IBU, который был перенесен с сентября из-за ситуации с коронавирусом. Конгресс пройдет в Праге с 13 по 15 ноября.

Напомним, Раубичи впервые примут этап Кубка мира в феврале 2022 года.