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Раубичи претендуют на проведение чемпионата мира 2025 года
08.06.2020 16:50 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Международный союз биатлонистов (
Крайний срок подачи заявок истек 1 мая 2020 года.
На турнир 2024 года претендует только чешский Нове Место. В 2025 году чемпионат мира по биатлону могут принять швейцарский Ленцерхайде, белорусские Раубичи и Нове Место.
Организаторы обоих турниров будут выбраны на 14-м очередном конгрессе IBU, который был перенесен с сентября из-за ситуации с коронавирусом. Конгресс пройдет в Праге с 13 по 15 ноября.
Напомним, Раубичи впервые примут этап Кубка мира в феврале 2022 года.
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Международный союз биатлонистов (IBU) объявил города-кандидаты на проведение чемпионатов мира 2024 и 2025 годов.
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