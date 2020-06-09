ВОЗ заявила, что ситуация с пандемией в мире ухудшается

Источник материала: Виртуальный Брест

Ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, собщает ТАСС.





"ВОЗ получила сообщения о почти 7 млн случаях заражения коронавирусом в мире и о почти 400 тыс. умерших", - сказал он. "Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается", - констатировал глава ВОЗ.

Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что в течение 9 из последних 10 дней в мире ежедневно регистрировалось более 100 тыс. новых заболевших. В воскресенье это число превысило 136 тыс. за один день. "Почти 75% вчерашних случаев относились к 10 государствам, в основном в Америке и Южной Азии", - отметил он. Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что "большинство стран Африки все еще испытывают рост случаев заболевания COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание)". "Мы видим также растущее число случаев COVID-19 в районах Восточной Европы и Центральной Азии", - сказал глава ВОЗ.

По его словам, главной угрозой в этих государствах является "самоуспокоенность". "Мы продолжаем призывать к активному наблюдению", - сказал он, подчеркнув, что необходимо не допустить расширения распространения инфекции, "особенно во время массовых собраний разного рода, которые начинают возобновляться во многих странах".

Гендиректор также сообщил, что ВОЗ созывает 9 июня онлайн-совещание по вопросу отслеживания контактов заразившихся коронавирусом людей со здоровыми. "Начиная с завтрашнего дня ВОЗ созывает онлайн-консультации по отслеживанию контактов по заболеванию COVID-19, чтобы поделиться техническим и операционным опытом, включая инновации в цифровой технологии", - сказал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что отслеживание контактов "остается основным элементом реагирования" на пандемию. Вместе с тем цифровые инструменты контроля "могут быть проблематичными для частной жизни". "Требуется больше свидетельств относительно эффективности этих инструментов для отслеживания контактов", - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.