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Глава МИД России Сергей Лавров 19 июня посетит с визитом Минск

10.06.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Москве в формате видеосвязи состоялась пресс-конференция, посвященная перспективам развития сотрудничества Беларуси и России. Участники - дипломаты, послы и депутаты парламентов двух стран. Как отметил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, пандемия коронавируса не испортила братских отношений, страны оказывали помощь друг другу в возвращении своих граждан на родину, а также в поставках медицинских препаратов и средств самозащиты.

Андрей Руденко, замминистра иностранных  дел России: "Сейчас, когда пандемия отступает, необходимо использовать момент для восстановления динамики во всех областях. Если говорить о политическом диалоге, то 19 июня в Минск с рабочим визитом прибудет глава МИД России Сергей Лавров. Важное направление на интеграционном треке - это формирование единого миграционного пространства Союзного государства. И важнейшим шагом здесь станет заключение соглашения о взаимном признании виз, подписать которое планируется в рамках визита главы МИД РФ в Минск 19 июня".

Также представители МИД России заявили о заинтересованности в скорейшем открытии белорусско-российской границы, которая была закрыта по инициативе российской стороны из-за распространения COVID-19.


 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Москве в формате видеосвязи состоялась пресс-конференция, посвященная перспективам развития сотрудничества Беларуси и России. Участники - дипломаты,...
 
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