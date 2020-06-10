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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава МИД России Сергей Лавров 19 июня посетит с визитом Минск Сегодня в Москве в формате видеосвязи состоялась пресс-конференция, посвященная перспективам развития сотрудничества Беларуси и России. Участники - дипломаты,...

Сегодня в Москве в формате видеосвязи состоялась пресс-конференция, посвященная перспективам развития сотрудничества Беларуси и России. Участники - дипломаты, послы и депутаты парламентов двух стран. Как отметил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, пандемия коронавируса не испортила братских отношений, страны оказывали помощь друг другу в возвращении своих граждан на родину, а также в поставках медицинских препаратов и средств самозащиты.Также представители МИД России заявили о заинтересованности в скорейшем открытии белорусско-российской границы, которая была закрыта по инициативе российской стороны из-за распространения COVID-19.