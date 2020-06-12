«Это просто машина отжатия денег». Дальнобойщики рассказали, как коронавирус изменил их работу в Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

«Такого нигде нет», – говорят водители большегрузов об условиях их проезда через Беларусь. Страна, в которой нет карантина, создала для дальнобойщиков невыносимые условия. Intex-press побывала на стоянках и узнала у водителей-международников, что изменилось в их работе и как они оценивают введенные меры.





Фото: Александр КОРОБ

В разных странах мира, где был введен карантин, дальнобойщики наряду с медиками стали героями. Пока большинство людей сидели на самоизоляции, водители большегрузов обеспечивали им нормальную жизнь. На автобанах Европы висели плакаты с благодарностями, на заправках водителей угощали кофе, где-то сделали бесплатными туалеты и душ.

Беларусь, которую насмешливо называют «страной для жизни», устроила дальнобойщикам жизнь по своим правилам.

Согласно Постановлению Совмина №171 дальнобойщики могут останавливаться только на выделенных стоянках, покинуть Беларусь они должны не позднее дня, следующего за днем въезда, за отклонение от маршрута – штраф.

Дальнобойщики говорят, что они знали, что к ним будут применены какие-то меры по недопущению завоза COVID-19, но что меры окажутся настолько суровы, никто не ожидал.

Практический смысл новых правил вызывает у водителей недоумение. Почему транзитники должны покинуть «страну для жизни» в течение суток? Внятного ответа нет.

Водителям выделено 98 стоянок по стране. Они говорят, этого мало. Причем первоначально стоянок было выделено только 43. Позже их точечно стали добавлять. И только после заявления российского Минтранса об избыточных требованиях к дальнобойщикам на территории Беларуси, 30 мая добавили сразу 44 стоянки постановлением Совмина.





Инфографика: Минтранс РБ

– Жестоко стали относиться к нам. Не считают за людей. Ни в какой стране нет никаких ограничений [для дальнобойщиков], кроме Беларуси, – говорит водитель Павел.

Поехать домой поменять вещи и взять еды дальнобойщики-белорусы не могут. Если у них закончилась смена, они должны провести на карантине 14 дней. Никаких тестов им не делают. В это время члены их семей ходят на работу, дети общаются с друзьями. Да и все остальные белорусы, разной степени зараженности, ездят в транспорте, ходят по магазинам, часто без масок и без перчаток.

– Я считаю, что это полный беспредел. У нас забрали право свободного перемещения. Мы как собаки. Дома не бываем по два месяца, – говорит водитель Павел.

Дальнобойщики не понимают, почему в стране, где не введены ЧС или всеобщий карантин, именно к ним применяются такие жесткие меры.

11 июня стало известно о сокращении числа стран, после которых нужна самоизоляция, но полностью этот пункт не отменили.

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Штраф для нарушителей-транзитников – от 2 до 50 базовых величин (1 БВ – 27 рублей). Возможен административный арест. Водители жалуются, что нарушителям выписывают не минимальный штраф, а сразу «30–50 базовых величин».

2,2 тысячи нарушений правил транзитных перевозок было выявлено в Беларуси за два месяца, с момента вступления в силу Постановления Совета Министров №171, по данным ГТК на 26 мая.

– Это сделано не для самоизоляции, это сделано не для остановки коронавируса . Это машина отжатия денег у людей, – сказал Intex-press водитель, который отказался назвать свое имя.



