В Турции разработали синтезированный препарат от COVID-19

Источник материала: Вороновская газета





В Турции разработан первый отечественный синтезированный лекарственный препарат для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 . Об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

«Новый синтезированный препарат — полностью отечественная разработка. После завершения процесса клинических исследований и выдачи лицензии препарат будет использоваться не только в Турции, но и за рубежом. Уверен, что Турция добьется серьезных успехов в борьбе с пандемией», — сказал министр.

Противовирусный препарат под названием «Фавипиравир» разработали специалисты Совета по научно-техническим исследованиям TUBITAK. Над его созданием работала команда из 32 ученых под руководством врачей в течение 40 дней. Ранее инженеры и ученые из TUBITAK в кратчайшие сроки разработали аппараты искусственной вентиляции легких, часть которых уже экспортируется за рубеж.

«Фавипиравир» используется в тестовом режиме в лечении COVID-19 и дает позитивные результаты.

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