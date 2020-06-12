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Два дня настоящего лета и 30-градусной жары. Как минчане ловят солнце на столичных пляжах

13.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Закопаться в горячий песок, позагорать в шезлонге и искупаться в 30-градусную жару в прохладной воде. Нет, это не о путешествии на морской курорт, куда белорусы пока не могут попасть массово. И хотя первые дни лета не радовали солнцем и настоящей жарой, несколько дней на этой неделе дали возможность горожанам выбраться на окрестные пляжи, где есть и солнце, и песок и относительно теплая вода.

В выходные воздух опять станет прохладным, так что минчане, затосковавшие от изоляции и коронавируса, пытаются выжать из жарких дней максимум. Фотослужба портала TUT.BY побывала на популярных столичных пляжах и местах отдыха и посмотрела, как можно загореть, поиграть в футбол и волейбол, сделать селфи, пожарить шашлык (куда же без него), и накупаться за пару жарких дней.















 
 
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В выходные воздух опять станет прохладным, так что минчане, затосковавшие от изоляции и коронавируса, пытаются выжать из жарких дней максимум. Фотослужба портала...
 
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