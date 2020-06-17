Выборы 2020: угрозы, подписи, административка. «Вечерний выпуск»

Источник материала: Сильные новости (Гомель)

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Инициативная группа Бабарико официально подала в ЦИК уже 120.000 подписей.

В Полоцком районе, только за последнюю неделю зафиксировано около 150 новых случаев коронавируса.

Светлане Тихановской позвонили с неизвестного номера с украинским кодом и угрожали её детям.

В Беларуси зарегистрировано 55.369 случаев COVID-19.

СН 16.06.2020