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Борис Батура: «Надо смелее двигать молодёжь на ключевые позиции. Я ориентируюсь по своему внуку»
20.06.2020 23:50 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Борис Батура:
Вадим Щеглов:
Борис Батура:
Надо смелее двигать молодёжь, и ничего, даже если какие-то произойдут ошибки первоначально. Но не сразу отталкивать и по голове ему. Нет. Допустил ошибку – дать возможность исправиться ему. То есть это тоже процесс учёбы.
Вадим Щеглов:
Борис Батура:
Также в интервью Борис Батура рассказал:
– как после распределения в институте оказался в колонии.
– как занимался прыжками в высоту и с шестом.
– о родителях, жене, детях, внуках и секрете семейного счастья.
– почему хочет открыть обувную мастерскую.
– о любви к книгам Достоевского.
– почему в людях главное – честность.
– о лучшем достижении за карьеру.
Смотрите 21 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
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