Максим Сушко: «Мой первый сезон в АХЛ прошел очень и очень хорошо. Точно стал ближе к основе «Филадельфии»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский проспект «Филадельфии» Максим Сушко оценил свой дебютный сезон в АХЛ.

- Сезон в АХЛ так и не завершился из-за пандемии коронавируса. На момент остановки чемпионата на вашем счету 21 (11+10) балл в 53 играх — это седьмое место в списке лучших бомбардиров команды и один из лучших показателей полезности в «Фантомс» (+7). Как сами оцениваете свой первый сезон на взрослом уровне?

– Первая часть сезона ушла на привыкание. Во второй части сезона стали намного больше доверять. Думаю, что очков могло быть намного больше, было достаточно моментов, но не всегда мое исполнительское мастерство оказывалось на должном уровне. Тем не менее, мой первый сезон прошел очень и очень хорошо.

- Была ли личная беседа с тренерским штабом по итогам сезона?

– Да, мы разговаривали и мне сказали, что они очень довольны моим прогрессом, что я хорошо себя проявил и мне нужно просто продолжать работать.

- Есть ощущение, что вы стали ближе к НХЛ?

– Конечно. Я уже играю в системе команды, поэтому точно стал ближе к основе, — сказал Сушко.