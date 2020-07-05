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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 11,2 млн
05.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Гомельская Правда
Источник материала: Гомельская ПравдаЧисло заболевших COVID-19 в мире превысило 11,2 млн человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, сообщает ТАСС.
Выздоровели 6 млн 059 тыс. человек. Умерли 530 тыс. 754.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 11,2 млн человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, сообщает ТАСС.
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