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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 11,2 млн

05.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Гомельская Правда  
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Источник материала: Гомельская Правда

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 11,2 млн человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, сообщает ТАСС.

Выздоровели 6 млн 059 тыс. человек. Умерли 530 тыс. 754.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

 
 
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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 11,2 млн человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, сообщает ТАСС.
 
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