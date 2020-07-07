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Что показало российское, но вырезало белорусское ТВ о встрече Путина и Лукашенко подо Ржевом
07.07.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как пишет Mediaiq, из российского сюжета,
Журналист за кадром отмечает, что высокопоставленными делегациями в масках теперь никого не удивишь, «но вот то что маски оказывается носят почти все помощники Лукашенко, не может не заинтересовать». Он также отметил, что в службе протокола президента Беларуси немало женщин.
Не оставили без внимания российские журналисты и тот факт, что белорусский президент соблюдал противоэпидемические меры и пользовался «специальной ручкой».
На видео слышно, как помощник Лукашенко на вопрос: «Где?», отвечает, что «в кортеже, можно принести сейчас». Журналист предположил, что это может быть подарок Путину.
Расставались президенты тепло. Владимир Путин не уходил, дождался отъезда лимузина белорусского лидера и помахал вслед.
Ранее пресс-секретарь президента рассказывала, что Лукашенко не носил и не носит маски. Да и тест на коронавирус он делать не намерен. «У него крепкий иммунитет, он хорошо себя чувствует, и необходимости делать тест у него нет», —
Сам президент не устает повторять, что вся сложившаяся с вирусом ситуация — это психоз.
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Из российского сюжета, показанного по телеканалу «РТР-Беларусь», вырезали кадры, в том числе касающиеся эпидемиологического протокола беларусской стороны.
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