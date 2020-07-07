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Что показало российское, но вырезало белорусское ТВ о встрече Путина и Лукашенко подо Ржевом

07.07.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Mediaiq опубликовал кадры со встречи Путина и Лукашенко во Ржеве на церемонии открытия памятника советскому солдату, которые не вошли в репортажи, показанные по белорусскому телевидению. На них видно, что помощники белорусского президента ходят в защитных масках, а при подписании документов, белорусский президент пользовался персональной ручкой.

Как пишет Mediaiq, из российского сюжета, показанного по телеканалу «РТР-Беларусь», вырезали кадры, в том числе касающиеся эпидемиологического протокола белорусской стороны.

Видео: Media IQ

Журналист за кадром отмечает, что высокопоставленными делегациями в масках теперь никого не удивишь, «но вот то что маски оказывается носят почти все помощники Лукашенко, не может не заинтересовать». Он также отметил, что в службе протокола президента Беларуси немало женщин.

Не оставили без внимания российские журналисты и тот факт, что белорусский президент соблюдал противоэпидемические меры и пользовался «специальной ручкой».

На видео слышно, как помощник Лукашенко на вопрос: «Где?», отвечает, что «в кортеже, можно принести сейчас». Журналист предположил, что это может быть подарок Путину.

Расставались президенты тепло. Владимир Путин не уходил, дождался отъезда лимузина белорусского лидера и помахал вслед.


Ранее пресс-секретарь президента рассказывала, что Лукашенко не носил и не носит маски. Да и тест на коронавирус он делать не намерен. «У него крепкий иммунитет, он хорошо себя чувствует, и необходимости делать тест у него нет», — пояснила Наталья Эйсмонт.

Сам президент не устает повторять, что вся сложившаяся с вирусом ситуация — это психоз.

 
 
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Из российского сюжета, показанного по телеканалу «РТР-Беларусь», вырезали кадры, в том числе касающиеся эпидемиологического протокола беларусской стороны.
 
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