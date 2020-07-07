ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Звезда трилогии «Властелин колец» поддержал семью Бабарико. «Вечерний выпуск»

07.07.2020 06:16 — Новости о Коронавирусе | Сильные новости (Гомель)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Сильные новости (Гомель)

Ежедневно, за исключением выходных, на YouTube-канале, сайте и официальных группах в соцсетях «Сильных новостей» выходят вечерние информационные выпуски. Важные и актуальные новости города, области и страны в целом — смотрите у нас.

В Беларуси опубликуют статистику по безработице после выборов.

Валерий Цепкало не собирается выходить из президентской гонки, несмотря на то, что после проверки подписей за его выдвижение у него осталось 75 тысяч 249 подписей.

Областной клинический онкологический диспансер с 7 июля возвращается к работе в обычном режиме.

В Беларуси среднетяжёлых и тяжёлых пациентов с коронавирусом госпитализировать необязательно.

Американский актер, звезда трилогии «Властелин колец» Elijah Wood выразил поддержку Виктору и Эдуарду Бабарико, которые находятся в СИЗО КГБ.

Где в гомельской области нельзя купаться?

06.07.2020

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежедневно, за исключением выходных, на YouTube-канале, сайте и официальных группах в&...
 
Новости дня
Новости
 
Что показало российское, но вырезало белорусское ТВ о встрече Путина и Лукашенко подо Ржевом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика