Звезда трилогии «Властелин колец» поддержал семью Бабарико. «Вечерний выпуск»

Источник материала: Сильные новости (Гомель)

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В Беларуси опубликуют статистику по безработице после выборов.

Валерий Цепкало не собирается выходить из президентской гонки, несмотря на то, что после проверки подписей за его выдвижение у него осталось 75 тысяч 249 подписей.

Областной клинический онкологический диспансер с 7 июля возвращается к работе в обычном режиме.

В Беларуси среднетяжёлых и тяжёлых пациентов с коронавирусом госпитализировать необязательно.

Американский актер, звезда трилогии «Властелин колец» Elijah Wood выразил поддержку Виктору и Эдуарду Бабарико, которые находятся в СИЗО КГБ.

Где в гомельской области нельзя купаться?

06.07.2020