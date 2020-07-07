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Снижение заболеваемости COVID-19 в детской инфекционной больнице

07.07.2020 08:38 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

К привычному режиму постепенно возвращается и столичная детская инфекционная больница. Там наблюдается уменьшение больных с положительным результатом на новую пневмонию. Первый ребенок в стране с COVID-19 поступил в медучреждение еще в марте. С того момента в клинике выделили 8 отделений исключительно для зараженных коронавирусом. Сегодня в больнице нагрузка по данному заболеванию снизилась вдвое.

Марина Соколова, главврач детской инфекционной клинической больницы г. Минска : "Работа всего персонала была направлена на то, чтобы  дети достаточно легко это переносили. Больше, наверное, тревоги и паники было со стороны родителей, и наша задача была успокоить их, что все будет хорошо. Мы работали в эту инфекцию не только с детьми. Мы оказывали частично и помощь взрослому населению с различными другими инфекциями. Поэтому нагрузка была большая, но в общем, я думаю, мы достойно справились".

 
Теги: Минск
 
 
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К привычному режиму постепенно возвращается и столичная детская инфекционная больница. Там наблюдается уменьшение больных с положительным результатом на новую...
 
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