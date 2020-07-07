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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Снижение заболеваемости COVID-19 в детской инфекционной больнице К привычному режиму постепенно возвращается и столичная детская инфекционная больница. Там наблюдается уменьшение больных с положительным результатом на новую...

К привычному режиму постепенно возвращается и столичная детская инфекционная больница. Там наблюдается уменьшение больных с положительным результатом на новую пневмонию. Первый ребенок в стране с COVID-19 поступил в медучреждение еще в марте. С того момента в клинике выделили 8 отделений исключительно для зараженных коронавирусом. Сегодня в больнице нагрузка по данному заболеванию снизилась вдвое.