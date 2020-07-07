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Израиль возвращается к ограничениям

07.07.2020 08:52 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Новый всплеск коронавирусной инфекции в мире. В Израиле за последние сутки зафиксировано 818 новых случаев заболевания. Власти страны вновь возвращают ряд ограничительных мер. Будут закрыты бары, клубы и спортзалы. Снова вводится запрет на массовые мероприятия. Ранее премьер-министр Израиля назвал тревожную ситуацию с коронавирусом экстренной и отметил, что стране остается один шаг до полного карантина. 


Флорида частично вводит карантин 


Похожие меры ограничения решено ввести и в американской Флориде. Точнее в крупнейшем округе штата  Майами-Дейд. С завтрашнего дня там также будут закрыты рестораны, спортзалы и фитнес-центры на фоне роста случаев коронавирусной инфекции.

 
 
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Новый всплеск коронавирусной инфекции в мире. В Израиле за последние сутки зафиксировано 818 новых случаев заболевания. Власти страны вновь возвращают ряд...
 
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