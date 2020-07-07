|
Израиль возвращается к ограничениям
07.07.2020 08:52 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTНовый всплеск коронавирусной инфекции в мире. В Израиле за последние сутки зафиксировано 818 новых случаев заболевания. Власти страны вновь возвращают ряд ограничительных мер. Будут закрыты бары, клубы и спортзалы. Снова вводится запрет на массовые мероприятия. Ранее премьер-министр Израиля назвал тревожную ситуацию с коронавирусом экстренной и отметил, что стране остается один шаг до полного карантина.
Флорида частично вводит карантин
Похожие меры ограничения решено ввести и в американской Флориде. Точнее в крупнейшем округе штата Майами-Дейд. С завтрашнего дня там также будут закрыты рестораны, спортзалы и фитнес-центры на фоне роста случаев коронавирусной инфекции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый всплеск коронавирусной инфекции в мире. В Израиле за последние сутки зафиксировано 818 новых случаев заболевания. Власти страны вновь возвращают ряд...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)