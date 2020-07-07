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Флорида частично вводит карантин

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Израиль возвращается к ограничениям Новый всплеск коронавирусной инфекции в мире. В Израиле за последние сутки зафиксировано 818 новых случаев заболевания. Власти страны вновь возвращают ряд...

Новый всплеск коронавирусной инфекции в мире. В Израиле за последние сутки зафиксировано 818 новых случаев заболевания. Власти страны вновь возвращают ряд ограничительных мер. Будут закрыты бары, клубы и спортзалы. Снова вводится запрет на массовые мероприятия. Ранее премьер-министр Израиля назвал тревожную ситуацию с коронавирусом экстренной и отметил, что стране остается один шаг до полного карантина.Похожие меры ограничения решено ввести и в американской Флориде. Точнее в крупнейшем округе штата Майами-Дейд. С завтрашнего дня там также будут закрыты рестораны, спортзалы и фитнес-центры на фоне роста случаев коронавирусной инфекции.