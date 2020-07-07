Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В мире число выздоровевших от COVID-19 превысило 6 миллионов 600 человек Еще свыше 5 миллионов проходят лечение. Погибших 540 тысяч. В Китае за минувшие сутки выявили только 8 случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов и вовсе...

Еще свыше 5 миллионов проходят лечение. Погибших 540 тысяч. В Китае за минувшие сутки выявили только 8 случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов и вовсе не зафиксировано. А вот в Индии, Австралии и Южной Америке ситуация ухудшается. Так, в Австралии из-за вспышки инфекции впервые за 100 лет власти закрывают границу между штатами Новый Южный Уэльс и Виктория. К ограничениям возвращаются и некоторые регионы США. Однако в некоторых странах ситуация стабилизируется. Словакия заявила, что открывает границы для жителей более 30 государств.