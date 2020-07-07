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В мире число выздоровевших от COVID-19 превысило 6 миллионов 600 человек

07.07.2020 09:20 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Еще свыше 5  миллионов проходят лечение. Погибших  540 тысяч. В Китае за минувшие сутки выявили только 8  случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов и вовсе не зафиксировано. А вот в Индии, Австралии и Южной Америке ситуация ухудшается. Так, в Австралии из-за вспышки инфекции впервые за 100 лет власти закрывают границу между штатами Новый Южный Уэльс и Виктория. К ограничениям возвращаются и некоторые регионы США. Однако в некоторых странах ситуация стабилизируется. Словакия заявила, что открывает границы для жителей более 30 государств. 

 
 
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Еще свыше 5  миллионов проходят лечение. Погибших  540 тысяч. В Китае за минувшие сутки выявили только 8  случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов и вовсе...
 
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