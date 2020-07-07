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Комментатор «Беларусь 5» Писаренко: «Не знаю, останавливать чемпионат или нет, но пройти тестирование футболистам нужно обязательно»

07.07.2020 14:02 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Комментатор «Беларусь 5» Ярослав Писаренко считает, что игроки команд высшей лиги должны сдать тесты на коронавирус.

Писаренко: Эта болезнь прямо влияет на белорусский чемпионат. Брест приехал в Смолевичи, а потом мы узнали, сколько игроков ушли на самоизоляцию. Что будет со «Смолевичами»? Какими составами будут играть команды? Недавно обсуждали матч «Сочи» – «Ростов», когда играла молодежная команда. Все тогда сказали, что это неправильно. Здесь та же история.

Пока ничего не происходит, чемпионат будет продолжаться. Не знаю, останавливать чемпионат или нет, но пройти тестирование футболистам нужно обязательно.

Антонян: Для этого и нужна какая-то пауза.

Писаренко: Да, хотя бы 2 недели. Каждую неделю тревожные новости приходят из разных городов.

Антонян: Давайте пожелаем здоровья не только участникам чемпионата, но и всем жителям Беларуси и жителям планеты Земля.

 
Теги: Брест
 
 
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Комментатор «Беларусь 5» Ярослав Писаренко считает, что игроки команд высшей лиги должны сдать тесты на коронавирус.
 
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