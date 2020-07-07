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США запретили иностранным студентам находиться в стране при онлайн-обучении

07.07.2020 14:14 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Ужесточения связаны с пандемией коронавируса и затронут студентов, которые находятся в США по визам F-1 и M-1. При отказе уехать из страны студентов будут депортировать.

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Ужесточения связаны с пандемией коронавируса и затронут студентов, которые находятся в США по визам F-1 и M-1. При отказе уехать из страны студентов будут...
 
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