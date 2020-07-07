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Оказывается, власти заблокировали Molamola, чтобы «предотвратить финансирование терроризма»
07.07.2020 15:06 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Власти впервые (с 11 июня) объяснили, за что заблокировали крупнейшую в Беларуси фандрайзинговую площадку MolaMola. Письмо с разъяснениями от Департамента финансового мониторинга Комитета Госконтроля получил сооснователь платформы, активист и блогер Антон Мотолько.
Как
«При этом, в связи с блокировкой счетов, мы не можем рассчитаться за выполненную работу с нашими программистами и подрядчиками, заплатить зарплату сотрудникам и оплатить аренду офиса. Надеюсь, что все же в ближайшее время снимут арест и дадут возможность рассчитаться с контрагентами», – написал Мотолько.
Напомним: на MolaMola за почти год ее существования запустили больше двух тысяч крауд-кампаний и собрали свыше 500 тысяч евро нуждающимся, включаяя медиков, которым требовалась помощь в эпидемию коронавируса – да, в общем-то, требуется и сейчас.
Но отныне работа ресурса на территории Беларуси фактически парализована. Площадка тесно сотрудничала с Белгазпромбанком, а тот после обысков, связанных с уголовным преследованием идущего в президенты Виктора Бабарико, в одностороннем порядке расторг договор на обслуживание MolaMola. Из-за этого переводить деньги авторам крауд-инициатив стало невозможно. Зато теперь MolaMola успешно
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Власти впервые (с 11 июня) объяснили, за что заблокировали крупнейшую в Беларуси фандрайзинговую площадку MolaMola. Письмо с разъяснениями от Департамента финансового...
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