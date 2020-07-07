Оказывается, власти заблокировали Molamola, чтобы «предотвратить финансирование терроризма»

Источник материала: KYKY

Власти впервые (с 11 июня) объяснили, за что заблокировали крупнейшую в Беларуси фандрайзинговую площадку MolaMola. Письмо с разъяснениями от Департамента финансового мониторинга Комитета Госконтроля получил сооснователь платформы, активист и блогер Антон Мотолько.

Как следует из телеграм-канала Мотолько, MolaMola заблокирована в соответствии со статьей 11 Закона «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

«При этом, в связи с блокировкой счетов, мы не можем рассчитаться за выполненную работу с нашими программистами и подрядчиками, заплатить зарплату сотрудникам и оплатить аренду офиса. Надеюсь, что все же в ближайшее время снимут арест и дадут возможность рассчитаться с контрагентами», – написал Мотолько.

Напомним: на MolaMola за почти год ее существования запустили больше двух тысяч крауд-кампаний и собрали свыше 500 тысяч евро нуждающимся, включаяя медиков, которым требовалась помощь в эпидемию коронавируса – да, в общем-то, требуется и сейчас.

Но отныне работа ресурса на территории Беларуси фактически парализована. Площадка тесно сотрудничала с Белгазпромбанком, а тот после обысков, связанных с уголовным преследованием идущего в президенты Виктора Бабарико, в одностороннем порядке расторг договор на обслуживание MolaMola. Из-за этого переводить деньги авторам крауд-инициатив стало невозможно. Зато теперь MolaMola успешно пришла в Украину, и по крайней мере местные СМИ в восторге от этого.