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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На сегодня выздоровели и выписаны 51 902 пациента с подтвержденным ранее COVID-19 В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 51 902 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 64 тысячи человек с положительным тестом на...

В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 51 902 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19.Зарегистрированы 64 тысячи человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено свыше 1 миллиона 78 тысяч исследований. За весь период распространения инфекции в стране умерли 436 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.