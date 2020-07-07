Bosch продолжает свою деятельность в Беларуси

Оборот компании Bosch в Беларуси, ведущего мирового поставщика технологий и услуг, по итогам 2019 года составил 89 миллионов евро. Bosch продолжает удерживать лидирующие позиции на белорусском рынке в сфере поставок и продаж автомобильного оборудования и запчастей — в частности, фильтров, тормозных систем, стеклоочистителей, а также диагностического оборудования для СТО —, бытовой техники и электроники, нагревательных и отопительных систем. На территории страны действует сервисный центр Bosch по обслуживанию и ремонту электроинструментов. Численность сотрудников компании Bosch в Беларуси составляет 45 человек по данным на 31 декабря 2019 года.

Развитие бизнеса Bosch

В 2019 году при участии Bosch в Беларуси были реализованы несколько успешных проектов по внедрению передовых технологий в сфере нагревательных и отопительных систем: в частности, для ОАО «Волковысский мясокомбинат» и ООО «Санта Ритейл». Кроме того, оборудование Bosch применялись при реализации проекта первого в Беларуси дома с системой поквартирного отопления (он был построен в г. Барановичи с использованием электрокотлов Bosch Heat Tronic 3500), а также при возведении жилой усадебной застройки по ул. Зацень в г. Минске (с использованием высокоэффективных современных конденсационных котлов Condens 7000).

Значимым событием 2019 года для направления Потребительские товары в Беларуси стал запуск локального сайта https://www.bosch-home.by/ . Кроме того, на протяжении года проходила кампания по продвижению посудомоечных машин Bosch с целью популяризации данной категории. Был сформирован штат профессиональных консультантов Bosch как в традиционных розничных магазинах, так и в интернет-магазинах партнеров.

В рамках работы направления Решения для мобильности на базе сети Бош Авто Сервис в 2019 году был реализован масштабный образовательный проект с профильными белорусскими вузами по проведению Дней открытых дверей для студентов технических специальностей. Кроме того, в июле 2019 года прошла совместная благотворительная акция Бош Авто Сервис и Белорусского детского фонда «Больш Дабрыні» в помощь Республиканскому научно-практическому центру детской хирургии.

Смена руководства Bosch в Беларуси

Важным событием в истории Bosch в Беларуси стала смена руководства компании. Пост Главы компании Bosch в Беларуси занял Андрей Пацкевич. Он сменил Владимира Рыболовлева, занимавшего эту должность на протяжении 27 лет и 6 месяцев – то есть на протяжении всего времени работы компании Bosch в Республике Беларусь.

«За прошедшие годы мы успели сделать очень многое и выйти на лидирующие позиции как на белорусском рынке, так и в регионе. Я с гордостью стал свидетелем и участником таких важных событий, как открытие первого в стране магазина продукции Bosch, первого сервисного центра по ремонту электроинструментов, учебного центра для специалистов по обслуживанию автомобильной техники. Результаты 2019 года говорят о том, что у компании есть все необходимое, чтобы продолжать свой путь к успеху, – чего я искренне желаю всем своим коллегам», — прокомментировал Владимир Рыболовлев.

«2020 год стал вызовом для мировой экономики в целом и компании Bosch в частности. Несмотря на проблемы, связанные с ситуацией вокруг пандемии COVID-19 и ее влиянием на на все ключевые для нашей компании отрасли (особенно автомобильную), мы стремимся к сохранению того же стратегического курса, которого придерживались все предыдущие годы: повышать качество жизни благодаря разработке и предложению инновационных технологий с широким спектром возможностей и вдохновляющих решений», – отметил новый представитель группы компаний Bosch в Беларуси Андрей Пацкевич.

Свою работу в компании Bosch Андрей Пацкевич начал в 2004 году с должности специалиста по маркетингу. За время работы он прошел путь сначала до должности бренд-менеджера и старшего бренд-менеджера направления «Электроинструменты для домашних мастеров» ООО «Роберт Бош» (Россия), а затем стал руководителем отдела «Электроинструменты и оснастка» белорусского представительства Bosch и занимал этот пост вплоть до назначения Главой компании Bosch в Беларуси в июле 2020 года.

Группа Bosch: Перспектива на 2020 год и долгосрочный стратегический курс

В связи с пандемией коронавируса Bosch ожидает значительные вызовы для мировой экономики в текущем году. «Для достижения по крайней мере сбалансированного результата потребуются максимальные усилия», — заявило Правление компании Bosch во время недавней ежегодной пресс-конференции в Германии. Несмотря на проблемы, связанные с нынешней ситуацией, Bosch сохраняет свой долгосрочный стратегический курс: поставщик технологий и услуг продолжает систематическое достижение амбициозных климатических целей и разрабатывает мероприятия, необходимые для поддержки расширения устойчивой мобильности.

«Несмотря на то, что в настоящее время в центре внимания находятся другие вопросы, мы не должны терять из виду проблемы, связанные с будущим нашей планеты», – сказал Председатель Правления Robert Bosch GmbH Фолькмар Деннер. Компания Bosch достигнет своих глобальных целей по борьбе с изменением климата на 2020 г. и сделает все 400 своих объектов по всему миру климатически нейтральными. Кроме того, компания Bosch поставила перед собой цель сделать деятельность по повышению и понижению эффективности на всех звеньях производственно-сбытовой цепочки как можно более нейтральной с точки зрения воздействия на климат – к 2030 г.

Ожидается, что связанные с этим выбросы снизятся на 15%. Также компания планирует объединить опыт реализации более 1000 собственных проектов по энергосбережению в новой консалтинговой компании под названием Bosch Climate Solutions (Климатические решения Bosch). Поскольку борьба с изменением климата ускоряет структурные изменения во многих секторах, водород приобретает все большее значение, как в автомобильной промышленности, так и в строительной технике. Поэтому Bosch сотрудничает с партнерами по мобильным и стационарным топливным элементам. Когда речь идет о мобильности, по мнению Деннера, важно развивать технологии, которые прокладывают путь к устойчивой мобильности не только через электродвигатели, но и учитывают возможности эффективных двигателей внутреннего сгорания, а также возобновляемые синтетические виды топлива и топливные элементы.

Bosch стремится внести свою экспертизу и вклад в усилия по сдерживанию пандемии там, где это возможно. Например, с помощью недавно разработанного экспресс-теста на COVID-19 и устройства для анализа Vivalytic Bosch компания произвела более миллиона экспресс-тестов в 2020 году, и увеличит их количество до трех миллионов в следующем. Кроме того, Bosch запустила производство защитных масок для лица и дезинфицирующих средств, которые будут использоваться в основном для защиты сотрудников Bosch на заводах по всему миру.

На фото Андрей Пацкевич