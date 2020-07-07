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Международные наблюдатели отказались ехать на выборы в Беларусь: угадайте почему
07.07.2020 17:12 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Парламентская ассамблея ОБСЕ отказалась направить наблюдателей на выборы президента в Беларусь,
Вопрос с присутствием международных наблюдателей подвисал до последнего. В июне глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что Беларусь начнет приглашать международных наблюдателей после регистрации кандидатов в президенты. Чуть позже глава МИД Владимир Макей сказал, что республика все еще не отказывается от присутствия международных наблюдателей на выборах, но посмотрит на ситуацию с эпидемией.
Международные наблюдатели, как правило, после каждых выборов в Беларуси указывают на массу нарушений в ходе кампании. Так, наблюдатели от ОБСЕ уже не раз критиковали практику массового досрочного голосования на выборах в Беларуси за невозможность обеспечить полноценный контроль за содержимым бюллетеней и факты использования административного ресурса при организации досрочной явки.
После парламентских выборов в прошлом году наблюдатели от ОБСЕ объявили, что они показали «полное отсутствие соблюдения демократических обязательств». Евросоюз назвал прошедшие выборы «упущенной возможностью».
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