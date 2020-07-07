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В Беларуси за сутки от COVID-19 умерло 7 пациентов

07.07.2020 17:59 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На 7 июля в стране зафиксировано 64 тысячи 3 человека с положительным тестом на коронавирус.

По информации Минздрава, выздоровели и выписаны из больниц 51 тысяча 902 пациента, сделано тестов 1 млн 78 тыс. 267, на 6 июля этот показатель составлял 1 млн 74 тыс. 240.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 436 (на 6 июля - 429) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - сообщили в министерстве.

Таким образом, за сутки в стране заболели 199 человек, умерло – 7.

За предыдущие сутки число умерших также составило шесть человек, 4 июля - шесть умерших.

В мае заместитель министра здравоохранения Елена Богдан 15 мая заявила, что Беларусь вышла на плато по числу заболевших. Снижение заболеваемости началось намного позднее.

Во вторник Александр Лукашенко на встрече с активом Минска заявил, что Беларусь уже победила коронавирус и поздравил с этим присутствующих.

 
Теги: Минск
 
 
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На 7 июля в стране зафиксировано 64 тысячи 3 человека с положительным тестом на коронавирус.
 
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