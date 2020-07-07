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В Беларуси за сутки от COVID-19 умерло 7 пациентов
07.07.2020 17:59 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
На 7 июля в стране зафиксировано 64 тысячи 3 человека с положительным тестом на коронавирус.
По информации Минздрава, выздоровели и выписаны из больниц 51 тысяча 902 пациента, сделано тестов 1 млн 78 тыс. 267, на 6 июля этот показатель составлял 1 млн 74 тыс. 240.
«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 436 (на 6 июля - 429) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - сообщили в министерстве.
Таким образом, за сутки в стране заболели 199 человек, умерло – 7.
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На 7 июля в стране зафиксировано 64 тысячи 3 человека с положительным тестом на коронавирус.
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