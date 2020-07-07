Исаев – Трубило: «Как может молодой человек в таком возрасте говорить, что он подневольный? Не стыдно такие вещи говорить?»

Источник материала: Tribuna.com

Футбольный агент поделился мнением о недавних сообщениях о вспышках коронавируса в брестском «Динамо».

- Как вам кажется, стоит ли приостановить чемпионат из-за вспышки коронавируса?

– Если отвечать однозначно, то сейчас стоит приостановить чемпионат, с моей точки зрения, на две-три недели. Прежде всего не из-за того, что правильно мы делаем или неправильно, победим вирус или нет – никто этот вирус пока не победил и не победит. Чемпионат нужно остановить для того, чтобы успокоить футболистов, болельщиков и тех людей, которые проявляют интерес к нашему чемпионату, потому что основания для этого более чем серьезные.

На начальной стадии не скажу, что мы приняли правильное решение, но все вместе – в том числе федерация, руководство страны, жители Беларуси и болельщики. Явных противников проведения чемпионата не было. И причина была очевидна: футболисты не болели, болельщики не болели – да, это был очень большой риск, но на той стадии он был оправдан. То, что в Беларуси играли в футбол, это, конечно, было большой поддержкой для болельщиков нашей страны, и мы увидели, что это было большой поддержкой для любителей футбола во многих странах мира.

Давайте без всяких кавычек: объективно это было так. С учетом того, что эта зараза была неизвестной, люди испугались и все сидели по домам, а в маленькой стране проходил чемпионат – и это было безусловно поддержкой. На протяжении долгого периода футболисты не болели, и мы говорили о том, что если игроки не болеют, значит, можно играть. И руководители федерации нам говорили, что как только будут какие-то серьезные изменения, то, естественно, мы будем реагировать.

И сегодня мы видим, что изменения очень серьезные. И скажу больше, так как я не совсем посторонний человек в футболе Беларуси, общаюсь с футболистами и с командами – это не вчера произошло. Наверное, это произошло значительно раньше. Все команды переболели и продолжают болеть. И что тут говорить по поводу того, что двусторонняя пневмония или односторонняя пневмония – слушайте, середина лета, а у нас у всех двусторонняя пневмония.

Я не знаю, по какой причине мы не можем сказать, чем болеют наши ребята. Но ввиду того, что происходит сегодня, я считаю, нужно приостановить чемпионат. Ничего не произойдет с нашим чемпионатом [в случае приостановки]. В нашем чемпионате, если он остановится на две-три недели, не упадут доходы от телетрансляций, не уйдут инвесторы (они ведь и не приходили), не упадут продажи атрибутики, не упадет трансферная цена футболистов, не упадет в разы посещаемость – ничего не произойдет. Считаю, сейчас нужно приостановить чемпионат на две-три недели и посмотреть, что будет дальше. Команды могут спокойно тренироваться и проходить тесты. Люди успокоятся и увидят, что ответственные лица переживают прежде всего за здоровье жителей страны

– А вам не кажется странным, что эти разговоры начали появляться только тогда, когда в брестском «Динамо» кто-то заболел, а до того болели же люди в и , но команды продолжали играть. Это ведь несправедливо в отношении этих двух команд – останавливать чемпионат.

– Мы же говорим о футболе. Мы говорим о таком заболевании, с которым вся планета впервые столкнулась. И ну да, если говорить про упомянутые вами команды, получается несправедливо. Но кто мешал этим командам вести себя по-другому? У меня вопрос ко всем тренерам, ко всем футболистам, ко всем менеджерам, ко всем директорам клубов: ребята, мы же говорим о футболе, мы же говорим о вашем здоровье, о здоровье ваших близких, ваших семей, болельщиков – в чем дело?! Я прочитал, что Виталий Трубило сказал, что он подневольный. Парни, 21-й век на улице, как можно говорить такие вещи? Вы приходите домой и смотритесь в зеркало. У вас семьи, у вас дети, у вас родные и близкие. Как может молодой человек в таком возрасте говорить, что он подневольный? Не стыдно такие вещи говорить? Вас же не призывают к революциям, вас не призывают творить что-то непонятное, но сказать о том, что происходит на самом деле вокруг тебя, не закапывая голову в песок, можно. Зачем из всего делать такие тайны? Ребята, война закончилась в 1945-м году. Какая война? О какой войне мы говорим?

Да, безусловно, нашим парням нужно сказать спасибо, что в тот момент, когда все это полыхало, когда мы все боялись, когда все сидели по комнатам, они – играли. Спасибо им большое! Но сейчас, наоборот, о них нужно подумать, – сказал Исаев в беседе с корреспондентом .com.

Виталий Трубило: «Мы подневольные и, если скажут играть, то будем играть. Но вообще по логике вещей тур надо переносить»