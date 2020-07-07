﻿ Мария Мамошук: «Агрессия в соцсетях? Место дебатам – в очной беседе, а спрятавшись за никами и чужими фотографиями, писать легко». 21.by
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Мария Мамошук: «Агрессия в соцсетях? Место дебатам – в очной беседе, а спрятавшись за никами и чужими фотографиями, писать легко»

07.07.2020 20:08 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Беларусь с каждым годом становится все более узнаваемой за рубежом. Такое мнение высказала серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в женской борьбе в весовой категории 63 кг Мария Мамошук.

Об узнаваемости страны

«Беларусь с каждым годом становится все более узнаваемой за рубежом, о ней говорят иностранцы. Во всех областях, начиная от промышленности и заканчивая спортом, страна стала более продвинутой и продолжает развиваться. Благодаря Президенту и правительству спортсмены имеют возможность усиленно тренироваться в хороших условиях. Спорту в нашей стране уделяется большое внимание»

Об агрессии в социальных сетях

«Каждый имеет право высказываться, однако делать это надо в рамках приличия. Место дебатам – в очной беседе, а спрятавшись за никами и чужими фотографиями, писать легко. Думаю, спортсменам надо ограждать себя от такого негатива»

О подготовке к сезону

«Готовлюсь к соревновательному сезону. Главным стартом 2020 года должен стать чемпионат мира в Белграде. Пандемия коронавируса дала возможность залечить свои травмы, сейчас наше дело – тренироваться и успешно выступать на соревнованиях. Очень хотелось бы побороться за медаль Олимпиады в Токио. Запал есть, боевой настрой тоже».

Сейчас на счету белорусских спортсменок одна неименная лицензия на Игры в Токио, которую завоевала Ирина Курочкина (весовая категория 57 кг).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-

 
 
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