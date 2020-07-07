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Мария Мамошук: «Агрессия в соцсетях? Место дебатам – в очной беседе, а спрятавшись за никами и чужими фотографиями, писать легко»
07.07.2020 20:08 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Беларусь с каждым годом становится все более узнаваемой за рубежом. Такое мнение высказала серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в женской борьбе в весовой категории 63 кг
Об узнаваемости страны
Об агрессии в социальных сетях
«Каждый имеет право высказываться, однако делать это надо в рамках приличия. Место дебатам – в очной беседе, а спрятавшись за никами и чужими фотографиями, писать легко. Думаю, спортсменам надо ограждать себя от такого негатива»
О подготовке к сезону
«Готовлюсь к соревновательному сезону. Главным стартом 2020 года должен стать чемпионат мира в Белграде. Пандемия коронавируса дала возможность залечить свои травмы, сейчас наше дело – тренироваться и успешно выступать на соревнованиях. Очень хотелось бы побороться за медаль Олимпиады в Токио. Запал есть, боевой настрой тоже».
Сейчас на счету белорусских спортсменок одна неименная лицензия на Игры в Токио, которую завоевала Ирина Курочкина (весовая категория 57 кг).
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Мария Мамошук: «Агрессия в соцсетях? Место дебатам – в очной беседе, а спрятавшись за никами и чужими фотографиями, писать легко»
Беларусь с каждым годом становится все более узнаваемой за рубежом.
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