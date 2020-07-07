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В Гродно появился бесконтактный модуль для диагностики коронавируса
08.07.2020 06:30 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПервый в Беларуси бесконтактный модуль для диагностики коронавируса начал работать в Гродно. Для выявления COVID-19 применяется высокоточный метод полимеразной цепной реакции. Модульная лаборатория установлена рядом с Гродненской областной инфекционной клинической больницей.
Владимир Кравцов, председатель Гродненского областного исполнительного комитета: "Здесь безопасно, абсолютно безопасно, как для человека, который пришел сдавать, так и для персонала, который работает в этом модуле для забора биоматериала. Это самое главное и самое важное".
Лабораторный модуль появился в Гродно благодаря сотрудничеству специалистов областной инфекционной больницы и представителей Гродненского предприятия.
Юрий Чернышов, директор предприятия: "Они выдерживают сначала дистанцию, потом заходят в помещение, которое перед этим обрабатывается дез раствором. Для медработника помещения специально там создается избыточное давление, чтобы даже сквозняком нельзя было попасть вирусным бактериям туда. Плюс, специальное стекло: в стекло вмонтированы (у Франции закупили) специальные антивирусные перчатки резиновые. Она отбирает пробу и через раствор дезинфицирующий, через барьер, забирает пробу и отдает".
Анализы на платной основе могут сдать те, кто планирует выехать в страны, где необходима справка об отсутствии коронавирусной инфекции. Запись на диагностику предварительная и проводится через интернет.
Сергей Тихонович, главный врач УЗ "Гродненская областная инфекционная клиническая больница": "Запись каждый день у нас с 8:10 до 12:20. Мы пока начинаем в таком режиме работать. По мере того, если будет увеличение пациентов и спрос на это исследование, мы, конечно, увеличим и график работы, и изменим так, чтобы подстроиться под наших граждан, чтобы они могли своевременно получить это разрешение на выезд за границу".
В данный момент в Гродненском регионе наблюдается положительная тенденция по эпидемиологической ситуации.
Владимир Кравцов, председатель Гродненского областного исполнительного комитета: "В 6 районах мы уже начинаем плановые операции, в Гродно 3-я больница полностью перейдет на лечение своих больных, которых они, так сказать, по предназначению лечили. И этот процесс будет по июлю месяцу постепенно. Я надеюсь, если вот такая тенденция сохранится, то мы по июлю месяцу значительно сократим число учреждений, которые занимаются этим вирусом".
Возможности модуля могут применяться в дальнейшем при заборе биоматериала в случае различных респираторных инфекций. Отметим, что разработка вызвала интерес и в других клиниках нашей страны.
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Первый в Беларуси бесконтактный модуль для диагностики коронавируса начал работать в Гродно. Для выявления COVID-19 применяется высокоточный метод полимеразной...
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