В ПА ОБСЕ отказались направить наблюдателей на выборы в Беларусь

Представители ПА ОБСЕ сообщили белорусским властям, что не считают возможным направить в Беларусь своих наблюдателей на время выборов.

Об этом проинформировал глава комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных во вторник в Минске.

По его словам, уже состоялся разговор с Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Белорусские власти заинтересованы в том, чтобы пригласить коллег на президентские выборы. Но в Ассамблее сказали, что это невозможно из-за эпидемиологической ситуации в стране.

По словам другого политика – главы комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергея Рачкова, речь идет только о представителях ПА ОБСЕ. Что касается других парламентских организаций, например, МПА СНГ, то ситуация еще неизвестна, и есть надежда, что они приедут.

Ранее глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина говорила, что представители БДИПЧ ОБСЕ и СНГ будут обязательно приглашены. Однако их приезд будет зависеть от ситуации с коронавирусом.