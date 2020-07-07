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В ПА ОБСЕ отказались направить наблюдателей на выборы в Беларусь
08.07.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Представители ПА ОБСЕ сообщили белорусским властям, что не считают возможным направить в Беларусь своих наблюдателей на время выборов.
Об этом проинформировал глава комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных во вторник в Минске.
По его словам, уже состоялся разговор с Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Белорусские власти заинтересованы в том, чтобы пригласить коллег на президентские выборы. Но в Ассамблее сказали, что это невозможно из-за эпидемиологической ситуации в стране.
По словам другого политика – главы комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергея Рачкова, речь идет только о представителях ПА ОБСЕ. Что касается других парламентских организаций, например, МПА СНГ, то ситуация еще неизвестна, и есть надежда, что они приедут.
Ранее глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина говорила, что представители БДИПЧ ОБСЕ и СНГ будут обязательно приглашены. Однако их приезд будет зависеть от ситуации с коронавирусом.
Напомним, выборы президента Беларуси
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Представители ПА ОБСЕ сообщили белорусским властям, что не считают возможным направить в Беларусь своих наблюдателей на время выборов.
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