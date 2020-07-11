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Что пишет Виктор Бабарико из СИЗО КГБ? Письма зачитала его дочь. «Вечерний выпуск»

11.07.2020 06:16 — Новости о Коронавирусе | Сильные новости (Гомель)  
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Источник материала: Сильные новости (Гомель)

Ежедневно, за исключением выходных, на YouTube-канале, сайте и официальных группах в соцсетях «Сильных новостей» выходят вечерние информационные выпуски. Важные и актуальные новости города, области и страны в целом — смотрите у нас.

ЦИК отказал на предложение сделать подсчет голосов прозрачным.

Дочь Виктора Бабарико во время прямой трансляции на YouTube зачитала письмо отца из СИЗО КГБ.

9 июля белорусы собрались в центре Монреаля, чтобы выразить поддержку белорусским политзаключённым.

Александр Лукашенко отреагировал на высказывание редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Лукашенко хочет заставить частников платить зарплаты не меньшие, чем на 10 ведущих госпредприятиях страны.

В Гомеле вовсю готовятся к открытию Центральной городской поликлиники на Мазурова.

Коронавирус добрался и до футбольного клуба «Гомель».

СН 10.07.2020

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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