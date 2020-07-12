|
Жизнь с COVID-19 - новые ответы на вопросы
12.07.2020 15:10 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTКоронавирус если и не стал для нас окончательно привычкой, то докучливой данностью уже стал. Упоминания о нем все чаще пропускаются слушателями мимо ушей: "Ну, в самом деле, что по этой части может быть нового?". Оказывается, может быть! Вот вам научные свежести, то бишь, свежие новости, которые, если и не меняют радикально наши представления о COVID-19, то изрядно их уточняют. Появились новые ответы на вопросы: когда и где коронавирус возник, а также чем он человеку грозит? Олег Романов (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коронавирус если и не стал для нас окончательно привычкой, то докучливой данностью уже стал. Упоминания о нем все чаще пропускаются слушателями мимо ушей: "Ну, в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)