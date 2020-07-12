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Жизнь с COVID-19 - новые ответы на вопросы

12.07.2020 15:10 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Коронавирус если и не стал для нас окончательно привычкой, то докучливой данностью уже стал. Упоминания о нем все чаще пропускаются слушателями мимо ушей: "Ну, в самом деле, что по этой части может быть нового?". Оказывается, может быть! Вот вам научные свежести, то бишь, свежие новости, которые, если и не меняют радикально наши представления о COVID-19, то изрядно их уточняют. Появились новые ответы на вопросы: когда и где коронавирус возник, а также чем он человеку грозит? Олег Романов (видео). 
 
 
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Коронавирус если и не стал для нас окончательно привычкой, то докучливой данностью уже стал. Упоминания о нем все чаще пропускаются слушателями мимо ушей: "Ну, в...
 
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