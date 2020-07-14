ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Второй подряд матч брестского "Динамо" в рамках высшей лиги перенесен на более поздний срок из-за форс-мажора

14.07.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Матч 18-го тура высшей лиги между "Славией" и брестским "Динамо", который должен был пройти 18 июля, перенесен на более поздний срок.

Новая дата проведения поединка будет определена позднее.

Департамент по проведению соревнований АБФФ на основании решения Бюро исполкома БФФ от 13.07.2020 г., в соответствии с пунктом 5.5.4. статьи 5 Регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу 2020 года переносит матч 18 тура (18.07.2020) Беларусбанк-Чемпионата Республики Беларусь по Футболу между командами высшей лиги "Славия-Мозырь" — "Динамо-Брест" в т.ч. матч дублирующих составов данных футбольных клубов на более поздний срок. Точная дата проведения игры будет названа позже, — сообщает пресс-служба брестского "Динамо".

Брестское "Динамо" пропустило и 17-й тур: матч со "Слуцком" был перенесен на 12 августа.

Как несложно догадаться, форм-мажором стал коронавирус.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матч 18-го тура высшей лиги между "Славией" и брестским "Динамо", который должен был пройти 18 июля, перенесен на более поздний срок.
 
Новости дня
Новости
 
Премьер-министры Беларуси и России подписали пакет документов в энергетической сфере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика