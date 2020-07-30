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Еще 5 человек умерли за сутки от коронавируса

30.07.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минздрав опубликовал официальную статистику о количестве инфицированных коронавирусом в Беларуси.



На 30 июля официально зафиксировано 67665 случаев заражения (+147 за сутки). 

Уже 553 человек умерли (+5 за сутки)

Выздоровели и выписаны 61765 пациента. 

Всего проведено 1.288.586 теста (+10.003 за сутки).
 
 
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Минздрав опубликовал официальную статистику о количестве инфицированных коронавирусом в Беларуси.
 
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