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Еще 5 человек умерли за сутки от коронавируса
30.07.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Минздрав опубликовал официальную статистику о количестве инфицированных коронавирусом в Беларуси.
На 30 июля официально зафиксировано 67665 случаев заражения (+147 за сутки).
Уже 553 человек умерли (+5 за сутки)
Выздоровели и выписаны 61765 пациента.
Всего проведено 1.288.586 теста (+10.003 за сутки).
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Минздрав опубликовал официальную статистику о количестве инфицированных коронавирусом в Беларуси.
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