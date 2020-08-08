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Число жертв крушения самолета в Индии достигло 20 человек

08.08.2020 08:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Число жертв крушения самолета в Индии достигло 20 человек

Число жертв жесткой посадки пассажирского авиалайнера Boeing 737 авиакомпании Air India Express в индийском городе Кожикоде выросло до 20 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times.

Согласно данным издания, в результате аварии погибли оба пилота. Еще более 140 пассажиров пострадали, некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Известно, что самолет садился во время ливня, из-за этого ему пришлось дважды заходить на посадку. Всего на борту авиалайнера находились 184 пассажира, в их числе 10 младенцев. На борту также находились два пилота и еще четыре члена экипажа. Рейс выполнялся в рамках программы по возвращению индийских граждан из-за рубежа во время пандемии коронавируса.

Фото: AP Photo

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Число жертв жесткой посадки пассажирского авиалайнера Boeing 737 авиакомпании Air India Express в индийском городе Кожикоде выросло до 20 человек. Об этом сообщает ТАСС со...
 
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