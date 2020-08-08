|
В Беларуси 68 738 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 124 новых инфицированных
08.08.2020 14:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 68 738 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в своем
Выздоровели и выписаны 64 744 пациентов (плюс 544 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 585 пациента (плюс два за последние сутки).
Всего проведено 1 363 011 тестов.
В Минздраве возможную вторую волну коронавирусной инфекции
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выздоровели и выписаны 64 744 пациентов (плюс 544 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)