В Беларуси 68 738 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 124 новых инфицированных

Источник материала: Tut.by

В Беларуси 68 738 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в своем телеграм-канале . Прирост за сутки — 124 новых инфицированных.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выздоровели и выписаны 64 744 пациентов (плюс 544 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 585 пациента (плюс два за последние сутки).

Всего проведено 1 363 011 тестов.

В Минздраве возможную вторую волну коронавирусной инфекции прогнозируют в ноябре-декабре. Сейчас в том числе пополняются запасы средств индивидуальной защиты, лекарств, в больницах делают дополнительные точки кислорода.