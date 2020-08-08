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В Беларуси 68 738 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 124 новых инфицированных

08.08.2020 14:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 68 738 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в своем телеграм-канале. Прирост за сутки — 124 новых инфицированных.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выздоровели и выписаны 64 744 пациентов (плюс 544 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 585 пациента (плюс два за последние сутки).

Всего проведено 1 363 011 тестов.

В Минздраве возможную вторую волну коронавирусной инфекции прогнозируют в ноябре-декабре. Сейчас в том числе пополняются запасы средств индивидуальной защиты, лекарств, в больницах делают дополнительные точки кислорода.

 
 
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Выздоровели и выписаны 64 744 пациентов (плюс 544 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на...
 
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