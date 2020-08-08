Коронавирус в Беларуси: опубликованы данные на 8 августа

Источник материала: ОНТ

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало свежие данные о распространении коронавируса на территории страны.

Согласно данным ведомства, по состоянию на 8 августа на территории страны зафиксировано 68 738 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели и выписаны 64 744 пациента, с подтвержденным COVID-19. Всего было проведено 1 363 011 тестов на заболевание.

С начала распространения инфекции на территории Беларуси скончались 585 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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