|
Коронавирус в Беларуси: опубликованы данные на 8 августа
08.08.2020 14:27 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало свежие данные о распространении коронавируса на территории страны.
Согласно данным ведомства, по состоянию на 8 августа на территории страны зафиксировано 68 738 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели и выписаны 64 744 пациента, с подтвержденным COVID-19. Всего было проведено 1 363 011 тестов на заболевание.
С начала распространения инфекции на территории Беларуси скончались 585 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало свежие данные о распространении коронавируса на территории страны. Согласно данным ведомства, по состоянию...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)