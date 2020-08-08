Акции протеста Германии: люди требуют отменить ограничения, введённые из-за COVID-19

Источник материала: ОНТ

На грани взрыва (только социального) и ситуация во многих странах Европы. По людям ударил COVID-19, причем не с точки зрения медицины, а связанных с вирусом ограничений свобод. И Германия – словно лакмусовая бумажка. Там очень напряжённо. Каждые выходные десятки тысяч человек требуют отменить новые правила. И показательно эти правила нарушают. Чем всё это заканчивается, несложно догадаться.

Вот так художники видят попытки властей вернуть карантин в европейские города. Маска из антивирусного символа, становится символом нарушения свобод.

В Австралии полицейские надевают их силой или штрафуют тех, кто вместо маски носит шарф, случаи агрессии против нарушителей масочного режима фиксируют в Лондоне, на улицы Берлина выходит многотысячная демонстрация – и демонстративно нарушает все правила антиковидного поведения. Никакой дистанции и принципиально открытые лица.

Немцы выражают массовый протест не только неэффективным на их взгляд условностям, таким как маски, но и растущим убеждением, что таким образом власти усиливают контроль над умами. Через новые приложения в смартфонах, через обязательные анкеты с указанием личных данных в ресторанах, через запреты проводить акции. Но работает это не всегда.

Пока значительная часть полиции была стянута на центральные улицы Берлина для поддержания порядка на больших митингах, достаточно жёсткие события развернулись в этой части немецкой столицы возле небольшого, но известного бара под названием «Синдикат».

Это многолетнее место большой тусовки тех, кто придерживается левых взглядов, в том числе радикальных. Владелец дома не продлевает аренду, полиция закрывает бар принудительно, молодёжь обвиняет власти в репрессиях и устраивает погромы. От требований оставить бар в покое они переходят к глобальным манифестам.А уже вечером зазвучали антикапиталистические лозунги

Полиция не церемонится. Кулаки, дубинки, слезоточивый газ. Разгон брутальный, хватают и зачинщиков, и простых зевак. Стражи порядка задержат 133 человека, 45 полицейских получат травмы, поле вечернего митинга в Берлине заведут 89 уголовных дел.

Напряжение в обществе растёт. Растёт и количество новых заражений. Несмотря на протесты, Европа всерьёз готовится ко второй волне коронавируса. Ношение маски становится обязательным во многих районах Франции и Бельгии, в бельгийском Антверпене в ночное время и вовсе вводят чрезвычайное положение, в немецких аэропортах всех прилетающих из-за границы ждёт тест на коронавирус, а уклонистов – штраф до 25 тысяч евро.

Но в карантин европейцы больше совсем не хотят. Судя по массовости протестов в разных частях ЕС, больше всех отказываются верить ограничениям именно немцы.

Это Штутгарт – колыбель немецкого автомобилестроения. Здесь расположены штаб-квартиры «Порше», «Мерседес-Бенц» и «Даймлер». Очередной, масштабный митинг против усиления мер борьбы с пандемией. Вы боретесь не с вирусом, а с нами – возмущаются демонстранты.

Люди, которые провели взаперти несколько месяцев, конечно, продолжат упираться повторному карантину. Полиция будет жёстко пресекать недовольство и беспорядки на митингах, а врачи – и тех, и других бить своей статистикой, напоминая, что Европа остаётся самой пострадавшей от пандемии частью света: из 712 тысяч, умерших от COVID-19 в мире, на европейские страны приходится 212 тысяч смертей.

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