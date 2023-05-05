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«К 2025 году маркетплейсы будут использовать для оптовой торговли в сегменте B2B». Что происходит на рынке онлайн-торговли

05.05.2023 08:01 — Новости о Коронавирусе | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«К 2025 году маркетплейсы будут использовать для оптовой торговли в сегменте B2B». Что происходит на рынке онлайн-торговли

Пандемия коронавируса в 2020 году дала мощный толчок развитию маркетплейсов в России и Беларуси. А после санкций пришлось перестраиваться на работу с новыми поставщиками, больше сотрудничать с местными производителями. Эксперт компании «Первый Бит» по автоматизации бизнес-процессов Александр Калиман рассказал «Про бизнес», на каком этапе находится рынок маркетплейсов сейчас и что его ожидает в ближайшем будущем, а также посоветовал, как продавцам избежать штрафов от популярных площадок.

«К 2025 году маркетплейсы будут использовать для оптовой торговли в сегменте B2B». Что происходит на рынке онлайн-торговли
Александр Калиман
Эксперт компании «Первый Бит» по автоматизации бизнес-процессов в работе с маркетплейсами

«Китай прошел это 7−8 лет назад»

— Мы сейчас находимся на ступени развития маркетплейсов, которую Китай прошел 7−8 лет назад. Там теперь новый этап — на каждую, даже специфическую отрасль, есть свой маркетплейс: стоматология, строительная сфера, зоотовары и прочее. Мы еще только движемся в этом направлении. Основную долю рынка на данный момент делят между собой крупные игроки: Wildberries, Ozon, а в России еще и Сбермегамаркет.

Правда, ускоренному развитию маркетплейсов поспособствовал ковид. Они существовали задолго до сложной эпидемиологической ситуации, но именно в период пандемии люди распробовали данный вид торговых площадок: онлайн-шопинг доступен круглосуточно, покупки не отнимают много времени (с помощью фильтров процесс выбора становится удобным и понятным), для того, чтобы получить свою покупку, не обязательно выходить из дома. К тому же, на маркетплейсе можно найти все: от продуктов питания до крупной техники. Таким образом, пандемия сформировала некий тренд на маркетплейсы.

«К 2025 году маркетплейсы будут использовать для оптовой торговли в сегменте B2B». Что происходит на рынке онлайн-торговли

Кстати, если раньше самыми популярными категориями товаров были одежда, обувь, аксессуары, детские товары, парфюмерия и бытовая химия, то в последнее время появился тренд на покупку крупной техники: эта категория стремительно набирает популярность.

Как будут развиваться российские маркетплейсы в будущем

Развитие маркетплейсов будет происходить по двум направлениям: стандартному и узкоспециализированному. Стандартное направление подразумевает собой рост селлеров на крупных площадках. Также будут наращивать обороты узкоспециализированные маркетплейсы, как это происходит Китае. На данный момент в России уже есть крупные представители этого направления: например, маркетплейс товаров для детей Акушерство.ru, а также Леруа Мерлен — маркетплейс товаров для строительства и ремонта. В свою очередь, проект Сбербанка и Группы компаний «Р-Фарм» — EАПТЕКА — также имеет отношение к развитию узкоспециализированных маркетплейсов, хотя на данный момент, это, скорее, подразумевает собой формат интернет-магазина, но уже лежит именно в направлении плоскости профилированных маркетплейсов.

Стоит также отметить, что сегодня на низком старте находятся маркетплейсы для сферы b2b. Есть вероятность, что к 2025 году начнется активное использование маркетплейсов в качестве эффективного инструмента для ведения бизнеса в оптовом сегменте.

«К 2025 году маркетплейсы будут использовать для оптовой торговли в сегменте B2B». Что происходит на рынке онлайн-торговли

За что штрафуют на маркетплейсах

В данный момент одна из основных проблем бизнеса, который работает через маркетплейсы, — штрафы от площадок. Причин, по которым маркетплейсы штрафуют продавцов, несколько:

  • селлер вовремя не собрал/упустил заказ;
  • отсутствуют сертификаты (в том числе, таможенные, если речь идет об импорте);
  • отсутствует маркировка на товаре, который подлежит маркировке (код необходимо наклеивать на внешнюю упаковку).

Если две последние причины решаются дисциплиной, то с первой все не так просто. Проблемы начинаются из-за сложностей с контролем остатков. Это узкое место, с которым сталкиваются все селлеры вне зависимости от того, по какой схеме они работают: FBS или FBO. Самое распространенное явление — это пересортица: селлеры не находят свой товар на складах маркетплейсов. Бывали случаи, когда селлер отправлял 100−200 тыс. единиц продукции, из которых маркетплейс принял, в лучшем случае, 95%.В итоге продавец списал товар со своего склада, даже карточку товара закрыл, а через 2,5 года ему упал остаток.

Если селлер торгует на одном маркетплейсе, то можно справиться в ручном режиме или с помощью excel, т.е. не автоматизируя бизнес-процессы. Но такое вряд ли сработает, если цель — охватить несколько торговых площадок. Слишком велик риск: вовремя не отправили товар (не оказалось на складе) — получите штраф. В лучшем случае, это будет блокировка личного кабинета на несколько дней, в худшем — перманентный бан за нарушение политики маркетплейса. Штрафы за нарушения распространяются вне зависимости от рейтинга селлера. К тому же, если карточка селлера не обеспечена остатками на 7 дней, исходя из средней продажи этой карточки, то Wildberries перестает показывать эту карточку в органической выдаче для покупателей.

Поэтому для того, чтобы успеть за развитием маркетплейсов продавцам придется рано или поздно полностью автоматизировать свои продажи.

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Пандемия коронавируса в 2020 году дала мощный толчок развитию маркетплейсов в России и Беларуси. А после санкций пришлось перестраиваться на работу с новыми...
 
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