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Конкурс на создание самого большого граффити в Витебске продлили
12.12.2019 14:31 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В середине октября в Витебске объявили конкурс на создание эскиза
Напомним, организаторы конкурса — платформа «Витебск для меня» совместно с заводом «Вистан», администрацией Железнодорожного района Витебска, отделами архитектуры и культуры горисполкома — предложили художникам создать эскиз для стены завода «Вистан», выходящей к Западной Двине. Она — самая большая в городе. Здесь нужно нарисовать мурал на тему «Мой город — моя гордость».
За полтора месяца организаторы получили 7 работ из разных уголков Беларуси, а также России. Однако жюри решило, что этого недостаточно, и объявило о продолжении конкурса — до 20 января.
— Мы надеемся, что дополнительное время позволит художникам реализовать свой потенциал и порадовать нас крутыми идеями, — говорят организаторы.
Кто может принять участие?
Свою работу можно отнести к двум номинациям: «граффити» и «роспись».
Единственное ограничение для участников — быть совершеннолетним. А вот профессия, образование и место жительства могут быть любыми. То есть в конкурсе может участвовать, например, парикмахер из Витебска или строитель из Бреста.
Если вам кажется, что не осилите такую стену в одиночку, не проблема: принимают и коллективные работы.
Однако имейте в виду, что на конкурс не пройдут работы, нарушающие авторское право (например, скопировать Бэнкси не получится), а также пропагандируют нетерпимость или содержат ненормативную лексику.
Как подать работу?
Эскизы в бумажном виде (формат А4) ждут в администрации Железнодорожного района Витебска (улица Космонавтов, 3а, кабинеты 31, 37); на электронные адреса: ideolog16@vitebsk.by и vitebsk4me@gmail.com (хорошо, если это будет изображение в jpeg/ tif/png с 300 dpi и выше).
К эскизу необходимо приложить описание (концепт) работы в Word.
Укажите свои контактные данные, имя автора и номинацию конкурса.
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В середине октября в Витебске объявили конкурс на создание эскиза для самого большого граффити в городе. Работы принимали до конца ноября. Жюри получило семь...
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