Конкурс на создание самого большого граффити в Витебске продлили

Источник материала: Tut.by

В середине октября в Витебске объявили конкурс на создание эскиза самого большого граффити в городе . Работы принимали до конца ноября. Жюри получило семь эскизов. В итоге судьи решили продлить конкурс более чем на месяц — до 20 января.

Напомним, организаторы конкурса — платформа «Витебск для меня» совместно с заводом «Вистан», администрацией Железнодорожного района Витебска, отделами архитектуры и культуры горисполкома — предложили художникам создать эскиз для стены завода «Вистан», выходящей к Западной Двине. Она — самая большая в городе. Здесь нужно нарисовать мурал на тему «Мой город — моя гордость».

За полтора месяца организаторы получили 7 работ из разных уголков Беларуси, а также России. Однако жюри решило, что этого недостаточно, и объявило о продолжении конкурса — до 20 января.

— Мы надеемся, что дополнительное время позволит художникам реализовать свой потенциал и порадовать нас крутыми идеями, — говорят организаторы.

Эскизы, которые уже пришли на конкурс, можно увидеть здесь .

Кто может принять участие?

Свою работу можно отнести к двум номинациям: «граффити» и «роспись».

Единственное ограничение для участников — быть совершеннолетним. А вот профессия, образование и место жительства могут быть любыми. То есть в конкурсе может участвовать, например, парикмахер из Витебска или строитель из Бреста.

Если вам кажется, что не осилите такую ​​стену в одиночку, не проблема: принимают и коллективные работы.

Однако имейте в виду, что на конкурс не пройдут работы, нарушающие авторское право (например, скопировать Бэнкси не получится), а также пропагандируют нетерпимость или содержат ненормативную лексику.

Как подать работу?

Эскизы в бумажном виде (формат А4) ждут в администрации Железнодорожного района Витебска (улица Космонавтов, 3а, кабинеты 31, 37); на электронные адреса: ideolog16@vitebsk.by и vitebsk4me@gmail.com (хорошо, если это будет изображение в jpeg/ tif/png с 300 dpi и выше).

К эскизу необходимо приложить описание (концепт) работы в Word.

Укажите свои контактные данные, имя автора и номинацию конкурса.

Остались вопросы? Тогда читайте положение о конкурсе или пишите организаторам.