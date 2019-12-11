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В Гомеле состоится концерт Марка Дробинского

12.12.2019 — Новости Культуры | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Гомеле состоится концерт Марка Дробинского
Фото из открытых интернет-источников

Музыкант выступит 15 декабря во Дворце культуры железнодорожников.

Ученика Мстислава Ростроповича — Марка Дробинского — за неистовую манеру исполнения, эмоциональность и темперамент называют «Демоном виолончели». А также ставят в один ряд с Пабло Казальсом. С одинаковым успехом блестящему виолончелисту удается исполнять как классическую, так и современную музыку. С особым удовольствием Дробинский открывает для слушателей произведения Шнитке, Губайдуллиной, Кауфмана, Дофмана.

Музыкант выступит 15 декабря во Дворце культуры железнодорожников. Ученика Мстислава Ростроповича — Марка Дробинского — за неистовую манеру исполнения, эмоциональность и темперамент называют «Демоном виолончели». А также ставят в один ряд с Пабло Казальсом. С одинаковым успехом блестящему виолончелисту удается исполнять как классическую, так и современную музыку. С особым удовольствием Дробинский открывает для слушателей произведения Шнитке, Губайдуллиной, Кауфмана, Дофмана.

© Правда Гомель

 
 
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Музыкант выступит 15 декабря во Дворце культуры железнодорожников. Ученика Мстислава Ростроповича — Марка Дробинского — за неистовую манеру...
 
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