В Гомеле состоится концерт Марка Дробинского

Источник материала: Газета Авангард





Музыкант выступит 15 декабря во Дворце культуры железнодорожников.

Ученика Мстислава Ростроповича — Марка Дробинского — за неистовую манеру исполнения, эмоциональность и темперамент называют «Демоном виолончели». А также ставят в один ряд с Пабло Казальсом. С одинаковым успехом блестящему виолончелисту удается исполнять как классическую, так и современную музыку. С особым удовольствием Дробинский открывает для слушателей произведения Шнитке, Губайдуллиной, Кауфмана, Дофмана.

Музыкант выступит 15 декабря во Дворце культуры железнодорожников. Ученика Мстислава Ростроповича — Марка Дробинского — за неистовую манеру исполнения, эмоциональность и темперамент называют «Демоном виолончели». А также ставят в один ряд с Пабло Казальсом. С одинаковым успехом блестящему виолончелисту удается исполнять как классическую, так и современную музыку. С особым удовольствием Дробинский открывает для слушателей произведения Шнитке, Губайдуллиной, Кауфмана, Дофмана.