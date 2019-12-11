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В Праге поставят памятник бойцам Власова. Они освобождали город, но до этого воевали за Гитлера
12.12.2019 16:48 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Совет отдаленного пражского района Ржепорые единогласно одобрил установку мемориала солдатам Русской освободительной армии, погибшим при освобождении Праги в 1945 году,
«Городской округ Праги 5 должен им памятник, — заявил на заседании совета мэр Ржепорые Павел Новотны. Он отметил, что считает недостаточным, что в Праге у солдат РОА есть только безымянные могилы.
Установка памятника бойцам РОА вызвала резкую критику со стороны российского МИД. В заявлении российского посольства напоминается, что РОА была коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха. Установка памятника власовцам, по мнению посольства, будет нарушением итогов Нюрнбергского трибунала.
Новотны с такой постановкой вопроса не согласен. Он считает, что монумент не увековечит РОА как коллаборационистов, а отметит их конкретные бои с вермахтом за Прагу в 1945 году. «Памятник будет напоминать о трёхстах спасителях Праги из рядов РОА, могилы которых разбросаны по разным местам, и это, как правило, безымянные могилы. Это недостойно. Так дальше продолжаться не может. Я бы никогда не поставил памятник Власову, я не вижу для этого причин», — говорил он в интервью Радио Свобода.
На заседании совета Ржепорые вопрос о строительстве памятника было предложено вынести на референдум. Новотны от этого отказался. Как будет выглядеть монумент — сейчас неизвестно. Но планируется, что он будет оборудован антивандальным покрытием и видеонаблюдением.
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Совет отдаленного пражского района Ржепорые единогласно одобрил установку мемориала солдатам Русской освободительной армии, погибшим при освобождении Праги в...
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