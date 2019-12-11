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В Праге поставят памятник бойцам Власова. Они освобождали город, но до этого воевали за Гитлера

12.12.2019 16:48 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совет отдаленного пражского района Ржепорые единогласно одобрил установку мемориала солдатам Русской освободительной армии, погибшим при освобождении Праги в 1945 году, сообщает iDnes.cz.


Генерал Андрей Власов. Фото: wikipedia.org

«Городской округ Праги 5 должен им памятник, — заявил на заседании совета мэр Ржепорые Павел Новотны. Он отметил, что считает недостаточным, что в Праге у солдат РОА есть только безымянные могилы.

Установка памятника бойцам РОА вызвала резкую критику со стороны российского МИД. В заявлении российского посольства напоминается, что РОА была коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха. Установка памятника власовцам, по мнению посольства, будет нарушением итогов Нюрнбергского трибунала.

Новотны с такой постановкой вопроса не согласен. Он считает, что монумент не увековечит РОА как коллаборационистов, а отметит их конкретные бои с вермахтом за Прагу в 1945 году. «Памятник будет напоминать о трёхстах спасителях Праги из рядов РОА, могилы которых разбросаны по разным местам, и это, как правило, безымянные могилы. Это недостойно. Так дальше продолжаться не может. Я бы никогда не поставил памятник Власову, я не вижу для этого причин», — говорил он в интервью Радио Свобода.

На заседании совета Ржепорые вопрос о строительстве памятника было предложено вынести на референдум. Новотны от этого отказался. Как будет выглядеть монумент — сейчас неизвестно. Но планируется, что он будет оборудован антивандальным покрытием и видеонаблюдением.

  • Формирование подразделений РОА из пленных солдат Красной армии началось во время Второй мировой войны в 1943 году, а фактически боеспособные соединения начали создаваться только после образования Комитета освобождения народов России во главе с перешедшим на сторону немцев советским военачальником, кавалером ордена Ленина Андреем Власовым.
  • Лишь немногие подразделения РОА приняли участие в боях с Красной армией на Восточном фронте. Незадолго до поражения Германии руководство РОА приняло решение выйти из подчинения германского командования и пробиваться на Запад, чтобы сдаться в плен западным союзником. 1-я дивизия власовцев под командованием Буняченко приняла участие в Пражском восстании, однако руководство повстанцев 7 мая предписало им покинуть город.
  • Относительно роли РОА в освобождении Праги и исторической оценки их деяний в чешском обществе ведутся споры; ряд историков указывают на то, что часть бойцов 1-й дивизии РОА ранее принадлежала к подразделениям, подавлявшим Варшавское восстание. Генерал Власов и его приближённые были казнены в Москве по обвинению в государственной измене, приговор в настоящий момент остаётся в силе. Процесс решено было сделать закрытым, чтобы не вызывать у населения сочувствия к политическим оценкам осуждённых.
 
 
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Совет отдаленного пражского района Ржепорые единогласно одобрил установку мемориала солдатам Русской освободительной армии, погибшим при освобождении Праги в...
 
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