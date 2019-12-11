Гродно стал первым городом Беларуси, где есть свой туристический бренд. Смотрите, как он выглядит

Источник материала: Tut.by

В Гродно представили туристический бренд города, который разработала брестская студия «Grafit». Дизайнеры стали победителями конкурса, который несколько месяцев проходил в областном центре. Без скандала не обошлось — многим работа брестчан не понравилась. Была даже составлена соответствующая петиция, которую подписали почти три тысячи человек, и которую отправили в отдел спорта и туризма Гродненского горисполкома.





Авторы петиции посчитали, что был выбран самый «бездарный» логотип, который не передает «ни характер, ни душу Гродно и как будто отбрасывает наш город на несколько десятилетий назад». Они просили аннулировать результаты конкурса и сделать голосование открытым и общегородским.

Тем не менее результаты конкурса пересматривать не стали. Специалисты объяснили гродненцам: выбирали не просто логотип или новый герб города, а именно туристический бренд — целую концепцию, а не просто одно изображение.

Брестские дизайнеры лучше всех справились с задачей, поэтому специальная комиссия их и выбрала. Ведь конкурсантам надо было изначально понимать, как графический логотип будет использоваться и как будет выглядеть в большом или маленьком форматах, в горизонтальной и вертикальной проекциях, на различных изделиях. А еще туристический бренд города — это прежде всего стратегия, которая позволит выделить Гродно на туристической карте и привлечь еще больше туристов.





Правда брестчан попросили доработать логотип, за основу которого авторы концепции взяли герб города — оленя святого Губерта, и слоган, который звучал так: «Гродно, я люблю тебя!».

— Туристический бренд города — это мировые, европейские тенденции. И Гродно стал не исключением, — рассказывает начальник отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома Евгений Ародь. — Сначала мы планировали, что выбирать бренд будет общественность, но потом определились, что это будет рабочая группа, состоящая из специалистов и профессионалов. Конкурс состоял из двух этапов, потому что сначала он не вызвал ажиотажа и какой-то заинтересованности у наших дизайнеров. Поэтому было принято решение провести второй этап. И вот люди откликнулись. Потом мы определились с тремя фаворитами и после достаточно долгой дискуссий, рабочая группа выбрала победителя именно по тем критериям, которые были определены ранее.





После доработок логотип стал более округлым, поменялся и слоган. Теперь он звучит так: «Легенды нараджаюцца тут».

Также доработали версии на нескольких языках. В том числе, включили еще одно название Гродно — Гародня, потому что «для части горожан такое написание очень важно», заметил один из авторов бренда Вова Плюмбум (Владимир Платоненко), лидер групп Plum Bum, NABR, актер театра и основатель дизайн-студии «Grafit».





Дизайнеры рассказали, что в своей работе опирались на символ оленя святого Губерта, который, по их мнению, является самым сильным и узнаваемым в городе. Цветовое решение тоже не случайно — это зелень городских парков, а также оттенки плитки-майолики, которой выложены стены Коложской церкви.



Так могут выглядеть логотипы различных фестивалей, сделанные на основе бренда города





— О конкурсе мы узнали из интернета. Поучаствовать решили, потому что было масса вопросов к тому, как был реализован логотип Бреста, который делали на тысячелетие города. Мы хотели показать, что все можно сделать на более качественном уровне. При разработке туристического логотипа нам помогло, что мы из другого города, и в Гродно являемся именно туристами, — рассказал Владимир.



Никита Антипин.

На вопрос о критике, которая посыпалась на студию после объявления итогов конкурса, Владимир заметил, что было много и положительных откликов.

— Высказаться плохо в комментариях, в социальных сетях — это такая мода сейчас. Но нам писало много людей, которые поддерживали нас. Например, концепт нового слогана был предложен нам жительницей Гродно. Помимо этого мы провели исследование: запустили визуал в качестве рекламы в Instagram и получили обратную связь: пост набрал более 600 лайков.





Один из тех, кто очень сильно критиковал новые туристический бренд — Никита Антипин, автор той самой петиции. Он пришел и на презентацию. И если все мероприятие происходило тихо, неспешно и официально, то полемика Вовы и Никиты расшевелила присутствующих.

Гродненец спрашивал о том, почему логотип имеет только графическое исполнение.

— А как же малые архитектурные формы? — негодовал Никита.

Брестский дизайнер пытался объяснить, что данный бренд имеет простой и лаконичный дизайн и нарисован так, что его можно не только печатать на майках, кружках или баннерах, а еще и использовать при создании витражей и даже объемных полотен.

Присутствующие интересовались, почему в качестве бренда города был выбран именно олень святого Губерта, ведь животное уже есть на гербе города. Да и такая картинка не является уникальной. Вова еще раз вернулся к презентации, долго рассказывал об истории изображения данного оленя и почему этот символ очень важен для гродненцев и будет интересен туристам.

Брестский дизайнеры свой логотип продали городу всего за 10 рублей. В эту сумму входит не только само графическое изображение, но и разработанный бренд-бук.

По словам Евгения Ародя, уже в начале следующего года соберется специальный совет, который определит концепцию использования нового туристического бренда.

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