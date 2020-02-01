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AP: умерла автор бестселлера «Дети не вернутся» Мэри Хиггинс Кларк
01.02.2020 08:29 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Американская писательница Мэри Хиггинс Кларк, автор более 50 книг в жанре триллера, в том числе бестселлера «Дети не вернутся», умерла в пятницу в возрасте 92 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press.
По его данным, Кларк умерла в городе Нейплс штата Флорида. Ей было 92 года.
Мэри Хиггинс Кларк родилась 24 декабря 1927 года в Нью-Йорке. За свою жизнь она создала более 50 книг в жанре триллера, многие из которых стала бестселлером в США и европейских странах.
Ее книги были переведены на многие языки мира. Романы «Дети не вернутся», «Плач в ночи», «Любит музыку, любит танцевать» — одни из самых популярных произведений, переведенных на русский.
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