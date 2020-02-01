Пилот первого сериала ОНТ «Ночная смена» представили в Минске

Источник материала: Полесская правда





Пилот первого сериала ОНТ «Ночная смена» представили вчера в Минске, сообщила пресс-секретарь телеканала Ирина Ромбальская.

«Ночная смена» — это детективная комедия с элементами мистики. Группа энтузиастов — работников канала уже сняла собственными силами пилотную серию сериала. «Ночная смена» — рабочий материал, который может стать точкой отсчета для сериальной фабрики. «Собственные операторы, режиссеры и сценаристы — у нас есть творческие кадры и желание двигаться вперед, — отметила Ирина Ромбальская. — Мы не претендуем на шедевральность первой серии, а напротив, готовы к конструктивному диалогу и общественному обсуждению. Поэтому сейчас на сайте ОНТ каждый может пройти опрос и помочь нам понять интересы зрительской аудитории. Мы тщательно проанализируем данные опроса на сайте, ответы журналистов профильных изданий, мнение художественного совета и фокус-группы, замечания авторитетных в кинопроизводстве профессионалов и сразу приступим к работе».

На ОНТ уверены, что кино и сериалы для белорусов и с белорусами в главных ролях — вот чего не хватает программе передач телеканала. «Я как руководитель телеканала отдаю себе отчет, что несу персональную ответственность за системное увеличение объема национального контента в эфире канала ОНТ, — сказал председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марат Марков. — Понятно, что речь идет не только о производстве программ, развлекательных передач и новостей, но и стимулировании художественных проектов, в том числе белорусских телесериалов. Мы взяли на себя смелость и сняли пилотный рабочий материал. Уверены, что наша инициатива будет поддержана на государственном уровне».

Народный артист Беларуси Владимир Гостюхин с удовольствием откликнулся на предложение сняться в пилоте сериала. «Для меня важно иметь возможность сниматься в национальном кино. Во-первых, это нормально — культивировать белорусские культурные ценности. Во-вторых, крайне важно способствовать развитию материальной и кадровой базы белорусского кинематографа. А это свои сценаристы, актеры, режиссеры, звукорежиссеры и видеоинженеры. Поэтому я принял предложение группы молодых энтузиастов с телеканала ОНТ сняться в пилоте сериала «Ночная смена». Мне понравилось работать с этой молодой командой», — рассказал актер.