ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Есть повод! Федута о сыре нашего детства, Нобелевской премии и идеальном убийце

02.02.2020 09:30 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Федута. Интеллигент с вредными привычками, печальным прошлым и светлым будущим

Каждый уикенд Александр Федута выбирает одно событие, о котором пишет две страницы текста — почему оно важно для него. И, возможно, не только для него. Читайте и сами решайте, повод это или нет. И — повод для чего.

Есть повод! Федута о тайнах генеральских квартир, импортных черепках и немонументальной пропаганде

Сыров в моем детстве было три. Все три сорта привозила из Друскининкая моя тетя Рая, мамина сестра. Один — белый, творожный, с легкими вкраплениями тминных зерен, клинковый. До сих пор не помню его названия и производителя. Но помню вкус. Нежный, но несладкий. И еще — он был суховатым, рассыпавшимся, когда его резали ломтиками, чтобы сделать бутерброд к завтраку.

Два других — желтые. Сычужные? Кажется, они так называются. Но у нас дома их называли «желтыми». И почему-то «голландскими», хотя ничего голландского в них не было. А вот их названия я помню твердо: «Нямунас» и «Ромбинас». Но чем именно отличались они друг от друга, говорить не берусь. Боюсь, и моя тетушка не определила бы этого отличия. Но задавая вечный вопрос детства: «Ну как? Вкусно?», получив утвердительный ответ, продолжала с гордостью: «Так это ж «Нямунас!»

Ну или «Ромбинас»! Какая разница? Главное ведь, чтобы вкусно было!


Фото: Wikipedia Commons

На самом деле у каждого из нас — свой вкус детства. И свой сыр детства. Кто-то вспоминает мороженое, кто-то колбасу. Я вспоминаю, как вспоминал свое детство, сидя в «американке» стылой зимой 2011 года. Одиночная камера — что еще делать, если ты не читаешь книгу, не пишешь письмо и тебя не вызывают на допрос? Вспоминать. Это как разговор с самыми дорогими людьми в твоей жизни. С теми, кого уже нет. И всплывают в памяти какие-то детали — вроде того самого сыра…

…Потом, когда в России начнут сжигать «санкционный» европейский сыр тоннами, вместо того чтобы отдать его в детские дома или государственные больницы, мне захочется плакать. Хотя там ведь не только сыр жгли. И не только жгли. Давили тонны яблок и апельсин, уничтожали рыбу. Власть шла на принцип.

Но — сыр!

Вот что вы, уважаемые читатели, вспоминаете, когда речь идет о сыре? Я вспоминаю главу из «Троих в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома (кстати, на международной минской книжной ярмарке на этой неделе будет презентация ее перевода на белорусский язык), в которой речь шла о пронзительном запахе сыра, из-за которого народ уходил из вагона поезда. Потом этот замечательный сыр закопали на берегу взморья, из-за чего это место превратилось в популярный курорт. Вот я не представлял себе такой сильный запах сыра. Поэтому не мог оценить и прелесть анекдота, вычитанного в какой-то книге.

Виконта Рокфора спрашивают:

— Как вы относитесь к маркизу Горгонзоле?

— М-м-м… Неплохо. Но от него идет какой-то странный запах.


Сыр горгонзола. Фото: Wikipedia Commons

А ведь есть знатоки, отличающие рокфор от горгонзолы с закрытыми глазами и не пробуя — именно по запаху. Но как описать этот запах? Конечно, будь я Франсуа Рабле и будь в моем словарном запасе десятки слов для обозначения одного и того же явления, может быть, я бы что-то придумал. Но Франсуа Рабле давно умер, и игра словами уподобилась игре в бисер из романа Германа Гессе — нобелевского лауреата, славу которого сегодня уже никто не оспаривает.

Мне кажется, что Патрик Зюскинд, автор «Парфюмера», придумывая свой образ идеального убийцы-мечтателя, чувствующего тончайший аромат человеческой кожи — да что там кожи — аромат мысли, движения губ, изменения складки девичьих локонов! — должен был бы ненавидеть сыроваров. Ведь сильный запах сыра (да, я не различаю сорта сыра по запаху, но от самого запаха я превращаюсь в мышонка Рокки из диснеевского мультфильма: «Сыыыыыыыыыыыр!») должен мешать воспринимать все остальные запахи. Или, наоборот, мысль о его Гренуе могла посетить Зюскинда именно в сыроварне.

Кстати, «Парфюмер» впервые и был напечатан в Швейцарии в 1985 году. В той самой Швейцарии, где 3 февраля 1815 года — за сто семьдесят лет до выхода в свет романа Зюскинда — основали первую промышленную сыроварню. То есть до того, оказывается, швейцарский сыр был сугубо домашним продуктом. Как бы сейчас сказали, крафтовым.

И не обвиняйте меня в отсутствии должного патриотизма! 3 февраля есть повод позвонить на одно из маленьких домашних предприятий Беларуси, изготавливающих крафтовые — авторские! — сыры, и заказать некоторое их количество. Только просите те, что пахнут поострее и посильнее. Вдруг и вас озарит так, что ваш роман разойдется тиражом в 12 миллионов экземпляров на 47 языках мира, включая латынь.

Хотя кто читал «Парфюмера» на латыни и был в состоянии оценить его прелесть? Цицерон умер, друзья мои, смиримся с этим.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый уикенд Александр Федута выбирает одно событие, о котором пишет две страницы текста - почему оно важно для него. И, возможно, не только для него. Читайте и сами...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Гроза в январе, тюрьма в храме и крещенские купания без проруби. Лучшие фото января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

Свежие газеты

01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.02.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Новости Культуры)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика