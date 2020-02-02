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аномально теплый февраль отметился радугами по всей стране

02.02.2020 20:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Аномально теплое начало февраля отмечено нетипичным для нынешней поры года атмосферным явлением. Радуги белорусы наблюдали в воскресенье по всей стране.  


Солигорск. Фото: читатели TUT.BY

Как ранее сообщалось, в первый день февраля максимальная температура воздуха в Беларуси превысила 10 градусов тепла, это новый рекорд с начала инструментальных метеонаблюдений.

Всего, как сообщает БелаПАН, зафиксировано 22 локальных температурных рекорда: восемь — в Брестской области, по пять — в Минской и Витебской, четыре — в Гродненской (в Гродно — 9 против 6,8 градуса 18 лет назад). 


Жодино. Фото: читатели TUT.BY

 


Гродненская область. Фото: twitter.com/igoschev

Трасса М1. Фото: читатели TUT.BY

 


Дукора. Фото: читатели TUT.BY
Деревня Энергия, Пуховичский район. Фото: читатели TUT.BY

 

 
Теги: Гродно
 
 
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Аномально теплое начало февраля отмечено нетипичным для нынешней поры года атмосферным явлением. Радуги белорусы наблюдали в воскресенье по всей стране.
 
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