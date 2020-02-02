|
аномально теплый февраль отметился радугами по всей стране
02.02.2020 20:38 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как ранее сообщалось, в первый день февраля максимальная температура воздуха в Беларуси превысила 10 градусов тепла, это новый рекорд с начала инструментальных метеонаблюдений.
Всего, как сообщает БелаПАН, зафиксировано 22 локальных температурных рекорда: восемь — в Брестской области, по пять — в Минской и Витебской, четыре — в Гродненской (в Гродно — 9 против 6,8 градуса 18 лет назад).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аномально теплое начало февраля отмечено нетипичным для нынешней поры года атмосферным явлением. Радуги белорусы наблюдали в воскресенье по всей стране.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)