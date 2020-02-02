аномально теплый февраль отметился радугами по всей стране

Источник материала: Tut.by

Аномально теплое начало февраля отмечено нетипичным для нынешней поры года атмосферным явлением. Радуги белорусы наблюдали в воскресенье по всей стране.



Солигорск. Фото: читатели TUT.BY

Как ранее сообщалось, в первый день февраля максимальная температура воздуха в Беларуси превысила 10 градусов тепла, это новый рекорд с начала инструментальных метеонаблюдений.

Всего, как сообщает БелаПАН, зафиксировано 22 локальных температурных рекорда: восемь — в Брестской области, по пять — в Минской и Витебской, четыре — в Гродненской (в Гродно — 9 против 6,8 градуса 18 лет назад).



Жодино. Фото: читатели TUT.BY



Гродненская область. Фото: twitter.com/igoschev



Трасса М1. Фото: читатели TUT.BY



Дукора. Фото: читатели TUT.BY

Деревня Энергия, Пуховичский район. Фото: читатели TUT.BY