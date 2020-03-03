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«Тебе, спасатель». В Любани установили очень странную скульптуру

03.03.2020 00:49 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Довольно странная скульптура появилась в городе Любань Минской области. Она называется «Тебе, спасатель» и установлена рядом с мемориальным сквером, где находится несколько захоронений героев Великой Отечественной войны.

Позолоченная скульптура — мужчина с девочкой на руках, видимо, символизирует трудовые будни спасателей. В соцсетях изваяние назвали «внебрачным сыном Дарта Вейдера».


Фото: TUT.BY

Как рассказали нам местные, часть жителей смеется, что этот товарищ «похож на обезьяну». Другие — возмущены, что композицию установили по соседству с мемориальным сквером.

И те, и другие надеются, что скульптура долго не простоит: опытным путем установлено, что вырезали ее из пеноблоков.

 
 
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Она называется «Тебе, спасатель» и установлена рядом с мемориальным сквером, где находится с десяток захоронений героев Великой Отечественной войны.
 
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