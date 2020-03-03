«Тебе, спасатель». В Любани установили очень странную скульптуру

Источник материала: Tut.by

Довольно странная скульптура появилась в городе Любань Минской области. Она называется «Тебе, спасатель» и установлена рядом с мемориальным сквером, где находится несколько захоронений героев Великой Отечественной войны.

Позолоченная скульптура — мужчина с девочкой на руках, видимо, символизирует трудовые будни спасателей. В соцсетях изваяние назвали «внебрачным сыном Дарта Вейдера».



Фото: TUT.BY

Как рассказали нам местные, часть жителей смеется, что этот товарищ «похож на обезьяну». Другие — возмущены, что композицию установили по соседству с мемориальным сквером.

И те, и другие надеются, что скульптура долго не простоит: опытным путем установлено, что вырезали ее из пеноблоков.