«Масленичный разгуляй» прошел в Дубровно

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В субботу, 29 февраля,в парке Липки на народном гулянии «Масленица» дубровенцы блинами, песнями и играми проводили зиму.Гости водили хороводы, танцевали и пели песни, участвовали в забавах и, конечно, угощались ароматными блинами с вареньем, сгущенкой, медом, орехами.



















Задорные персонажи народных сказок веселили гостей, заводили хороводы и проводили традиционные игры.



















Здесь же работала выездная школа безопасности. Спасатели рассказывали взрослым и детям, как оказать первую помощь, определяли, знают ли маленькие жители Дубровенщины, как надо себя вести в чрезвычайной ситуации.



















Кульминацией праздника стало сжигание чучела. В этом году празднование Масленицы совпало с наступлением календарной весны, поэтому этот обряд оказался особенно своевременным.

Народные обряды, традиции, культура — драгоценный клад, что передается из поколения в поколение.