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«Масленичный разгуляй» прошел в Дубровно

03.03.2020 — Новости Культуры | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

«Масленичный разгуляй» прошел в Дубровно

В субботу, 29 февраля,в парке Липки на народном гулянии «Масленица» дубровенцы блинами, песнями и играми проводили зиму.Гости водили хороводы, танцевали и пели песни, участвовали в забавах и, конечно, угощались ароматными блинами с вареньем, сгущенкой, медом, орехами.


«Масленичный разгуляй» прошел в Дубровно


«Масленичный разгуляй» прошел в Дубровно


«Масленичный разгуляй» прошел в Дубровно

Задорные персонажи народных сказок веселили гостей, заводили хороводы и проводили традиционные игры.


«Масленичный разгуляй» прошел в Дубровно


«Масленичный разгуляй» прошел в Дубровно


«Масленичный разгуляй» прошел в Дубровно

Здесь же работала выездная школа безопасности. Спасатели рассказывали взрослым и детям, как оказать первую помощь, определяли, знают ли маленькие жители Дубровенщины, как надо себя вести в чрезвычайной ситуации.


«Масленичный разгуляй» прошел в Дубровно


«Масленичный разгуляй» прошел в Дубровно


«Масленичный разгуляй» прошел в Дубровно

Кульминацией праздника стало сжигание чучела. В этом году празднование Масленицы совпало с наступлением календарной весны, поэтому этот обряд оказался особенно своевременным.

Народные обряды, традиции, культура — драгоценный клад, что передается из поколения в поколение.

 
 
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В субботу, 29 февраля,в парке Липки на народном гулянии «Масленица» дубровенцы блинами, песнями и играми проводили зиму.Гости водили хороводы, танцевали
 
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