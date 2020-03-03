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Масленицу гуляли – зиму провожали(+ФОТО)

03.03.2020 — Новости Культуры | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Ветреная погода с кратковременным дождём никак не омрачила настроение чашничан и не помешала в воскресенье любителям румяных блинов и веселого времяпрепровождения на открытом воздухе всласть погулять на Масленице. Главным местом для проводов зимы в этом году стала площадь у городского Дома культуры в райцентре. 

Масленицу гуляли – зиму провожали(+ФОТО)

Ароматные, вкусные блины с разными начинками от народного клуба любителей белорусской национальной кухни «Смак».

Организаторы праздника приложили немало усилий, чтобы проводы зимы прошли на славу. Выставка декоративно-прикладного искусства мастеров районного Дома ремёсел, словно по велению волшебной палочки, встречала гостей до начала праздника. Здесь можно было увидеть всё разнообразие уникальных предметов, приобрести понравившуюся вещь.

Масленицу гуляли – зиму провожали(+ФОТО)Масленицу гуляли – зиму провожали(+ФОТО)Активная торговля развернулась возле ГДК: ароматная выпечка, смаженки, пирожки и многое другое. Желающие могли полакомиться вкусностями местного производства.
Что за Масленица без блинов? По традиции почетное место было отдано именно этому блюду. Отведать непременный атрибут праздника желали как взрослые, так и самые маленькие жители нашего города. Возле палатки народного клуба любителей белорусской национальной кухни «Смак» было многолюдно. Гости праздника с удовольствием угощались горячим чаем и ароматным, вкусным лакомством с разными начинками. Интересно, что можно было не только угощаться, но и наблюдать за процессом приготовления неизменного атрибута Масленицы, который выпекался прямо на пеньках.

Масленицу гуляли – зиму провожали(+ФОТО)

Однако чашникская масленица стала праздником не только для желудка. Неподалёку от сцены проводились спортивные игры: бой подушками, дартс, поднятие гири, катание на велосипеде и многое другое.

Масленицу гуляли – зиму провожали(+ФОТО)

На протяжении всего времени они неустанно развлекали народ, проводили весёлые конкурсы для детей и просто поддерживали праздничную атмосферу. Неподдельный интерес у гостей, особенно маленьких, вызвало представление батлеечного театра.

Масленицу гуляли – зиму провожали(+ФОТО)

А какое самое зрелищное и яркое событие этого праздника? Конечно же, сжигание чучела – символа уходящей зимы.

Масленицу гуляли – зиму провожали(+ФОТО)

Яркая Масленица не сразу занялась от горящего факела. Но минута–другая, – и костер разгорелся – весна торжествовала победу.


Самое зрелищное событие – сжигание чучела.

Вместе с пламенем ушли все обиды, печали, невзгоды. Проводы зимы состоялись.

Наталья СТУКАЛОВА.

 

 

 

 
 
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Ветреная погода с кратковременным дождём никак не омрачила настроение чашничан и не помешала в воскресенье любителям румяных блинов и веселого
 
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