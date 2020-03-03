Масленицу гуляли – зиму провожали(+ФОТО)

Источник материала: Чырвоны прамень

Ветреная погода с кратковременным дождём никак не омрачила настроение чашничан и не помешала в воскресенье любителям румяных блинов и веселого времяпрепровождения на открытом воздухе всласть погулять на Масленице. Главным местом для проводов зимы в этом году стала площадь у городского Дома культуры в райцентре.





Организаторы праздника приложили немало усилий, чтобы проводы зимы прошли на славу. Выставка декоративно-прикладного искусства мастеров районного Дома ремёсел, словно по велению волшебной палочки, встречала гостей до начала праздника. Здесь можно было увидеть всё разнообразие уникальных предметов, приобрести понравившуюся вещь.

Активная торговля развернулась возле ГДК: ароматная выпечка, смаженки, пирожки и многое другое. Желающие могли полакомиться вкусностями местного производства.

Что за Масленица без блинов? По традиции почетное место было отдано именно этому блюду. Отведать непременный атрибут праздника желали как взрослые, так и самые маленькие жители нашего города. Возле палатки народного клуба любителей белорусской национальной кухни «Смак» было многолюдно. Гости праздника с удовольствием угощались горячим чаем и ароматным, вкусным лакомством с разными начинками. Интересно, что можно было не только угощаться, но и наблюдать за процессом приготовления неизменного атрибута Масленицы, который выпекался прямо на пеньках.





Однако чашникская масленица стала праздником не только для желудка. Неподалёку от сцены проводились спортивные игры: бой подушками, дартс, поднятие гири, катание на велосипеде и многое другое.





На протяжении всего времени они неустанно развлекали народ, проводили весёлые конкурсы для детей и просто поддерживали праздничную атмосферу. Неподдельный интерес у гостей, особенно маленьких, вызвало представление батлеечного театра.





А какое самое зрелищное и яркое событие этого праздника? Конечно же, сжигание чучела – символа уходящей зимы.





Яркая Масленица не сразу занялась от горящего факела. Но минута–другая, – и костер разгорелся – весна торжествовала победу.





Вместе с пламенем ушли все обиды, печали, невзгоды. Проводы зимы состоялись.

Наталья СТУКАЛОВА.