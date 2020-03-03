«Завтра проснемся в одной большой Беларуси». Интервью с капитаном команды КВН «Дети Тьюринга»

Источник материала: Tut.by

«Завтра мы с вами проснемся в одной стране, в одной большой Беларуси», — так белорусская команда «Дети Тьюринга» дерзко пошутила об интеграции во время игры Высшей лиги КВН и мгновенно взорвала интернет. TUT.BY удалось встретиться (признаемся, не с первого раза) с ее капитаном Марком Величко, чтобы разузнать, как создавался самый цитируемый номер игры, на что ребята потратят денежный выигрыш и за что лицо команды БГУ отчислили из университета (спойлер: уже восстановили).



Та самая резонансная музыкалка в 1/8 Высшей лиги КВН. Фото: vk.com/turing_children

«Почему отчислили? Вышла неразбериха с документами»

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков, представляя в эфире команду БГУ, отметил уникальность белорусов: крайне редко новичок может попасть в Высшую лигу клуба в обход традиционного «трамплина» Премьер-лиги, Телевизионной международной лиги или музыкального фестиваля в Сочи. «Дети Тьюринга» в первый же свой сезон, в 2017-м, выиграли Открытую лигу КВН БГУ, на следующий год стали полуфиналистами Телевизионной международной лиги, а в 2019-м победили в Лиге Москвы и Подмосковья (ЛаМПа), благодаря чему и попали к Александру Васильевичу.

На странице команды в соцсетях под видеозаписью номера про планету Беларусь десятки поздравлений как от поклонников, так и от знаменитых кавээнщиков разных поколений. «В одной „музыкалке“ шуток больше, чем у некоторых команд за сезон. Плотность шуток и динамика — как в золотые времена БГУ-2», «Очень круто, очень органично, смело», «Не помню, чтобы пересматривал игры команд, но вы первые, „музыкалку“ которых хочется смотреть раз за разом!» — пишут они и задаются вопросом: «Почему дети именно Тьюринга? Не с ФПМ БГУ ноги растут?» Марк Величко подтверждает:

— Алана Тьюринга можно назвать первым программистом, а мы все учимся в БГУ на факультете прикладной математики и информатики. Название появилось как-то сразу, когда на втором курсе собирали команду для игры в университетском КВН.

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Помог ли телевизионный успех завоевать популярность на факультете?

— Охранники узнают, — улыбается Марк. — Преподаватели же про игру не спрашивают. Да и я появляюсь на занятиях не так часто, ведь КВН отнимает много времени. Возьмем «вышку»: игру записывали 18 февраля, мы же приехали в Москву за 10 дней до этого. По правилам телешоу, до того, как выйти перед телекамерами, команда сначала должна несколько раз показать свое выступление редакторам, которые могут предложить что-то переделать или заменить, потом непосредственно Александру Васильевичу, требования которого обязательны к исполнению, и выступить на генеральном прогоне. Все эти приготовления к игре занимают около недели. На мне же, как на капитане, еще и решение разнообразных организаторских вопросов. Я постоянно нахожусь в аврале.

И на интервью Марк опоздал на полчаса уже после того, как не пришел на него накануне: совсем закрутился, параллельно готовясь вместе с командой к фестивалю Открытой лиги КВН БГУ, подтягивая хвосты в IT-проекте (парень подрабатывает в одном из столичных стартапов IOS-разработчиком) и готовясь сдать зачеты и пять экзаменов после эпопеи с отчислением с факультета.

— Вышла неразбериха с документами. Подготовка к конкурсу в 1/8 финала совпадала с сессией, и я подал заявление, чтобы сместить экзамены. Но бумаги о переносе сессии попали в деканат после жалоб о том, что я не прихожу на пары. Перед самым отъездом на игру в Москву выяснилось, что меня отчислили. Хорошо, что через две недели восстановили. Теперь надо все сдать и сесть за написание диплома, чтобы летом наконец получить корочку математика-программиста.

«Пять часов ломали голову над задачей Маслякова»



Капитан команды «Дети Тьюринга» Марк Величко. Фото: vk.com/turing_children

Только ленивый не говорил, что КВН уже не тот. Чаще всего пеняют на отсутствие злободневных шуток. Вероятно, поэтому номер, пародирующий гипотетическую интеграцию России и Беларуси, получил такой резонанс в интернет-пространстве. Марк Величко уверен, что игроков никто не ограничивает в темах для оттачивания острот:

— По-моему, сами игроки решили избегать некоторых тем, а потом начали рассказывать новичкам, что про актуалии шутить нельзя, что дерзости редакторы запретят. Мы всегда говорили все, что хотели. В «музыкалке» нам вырезали только одну шутку. Мы фантазировали, как в большой державе Беларусь стали друзьями Израиль и Палестина и начали вместе плести на Купалье венки. Нас попросили этот куплет убрать, аргументируя тем, что если до выхода в эфир (между записью и трансляцией по ТВ проходит несколько дней. — Прим. TUT.BY) внезапно между этими странами произойдет эскалация старого конфликта, то наша шутка будет звучать неуместно.

Сам номер про то, что «завтра мы все с вами проснемся в одной большой Беларуси», родился в минувшем декабре: его «Дети Тьюринга» показывали в финале ЛаМПы.

— Я, как и мои друзья по команде, всегда пристально слежу за новостями. В декабре все информационные ленты были наполнены материалами об угрозе углубленной интеграции. Музыкальным номером мы хотели показать, что объединение Беларуси и России — это смешно. Как только появилась эта базовая идея, команда разделилась на группы, чтобы работать над наполнением выступления. В парах и тройках придумывать концепт продуктивнее: одни ищут песню, от которой можно оттолкнуться, и переделывают куплеты, другие сочиняют шутки, третьи придумывают вставки. Тогда, как и сейчас, зал очень круто отреагировал на нас: много смеялись, аплодировали, после писали в соцсетях о своих впечатлениях. Даже ведущий ЛаМПы, когда кто-то из зрителей потянулся к выходу, не дожидаясь объявления результатов игры, пошутил: «Кто сейчас уйдет, тот будет изгнан из состава Беларуси и проклят на весь следующий год».



«Дети Тьюринга» на Музыкальном фестивале «Голосящий Кивин» в Сочи. Фото: vk.com/turing_children

Для кавээнщиков такой перенос из второстепенных лиг в телевизионную версию обкатанного ранее номера в порядке вещей. К чести «Детей Тьюринга», они не стали копировать уже готовую «музыкалку», а хорошенько переработали архивный материал. Так, в первоначальной версии не было шуток, что Беларусью станут все страны мира. А вот присказка про то, что белорусы — самые влиятельные люди в мире, уже стала практически брендом команды.

— Мы всегда, когда выходим на сцену, первым делом говорим эту фразу. И еще не было ни одной игры, чтобы она не вызвала реакцию в зале. Правда, в «вышке» эту традицию чуть не нарушили. Накануне телевизионной записи Александр Васильевич сказал, что со сцены все-таки необходимо объяснить, кто такой Тьюринг. Редакторы предлагали Маслякову самому во время объявления команды рассказать про Алана: боялись, что такая вводная из уст команды поломает начало выступления и весь номер поплывет. Но Александр Васильевич был неумолим. Мы пять часов ломали голову над этой задачей! И вот когда посреди ночи придумалась фраза, что Алан Тьюринг самый влиятельный человек 20-го века, то тут же «приклеилась» концовка: «А самые влиятельные люди 21-го — белорусы». Мы наконец радостно выдохнули.

«Огромная статья расходов — это реквизит»



«Дети Тьюринга» на Музыкальном фестивале «Голосящий Кивин» в Сочи. Фото: vk.com/turing_children

Ситуация, когда за ночь нужно «докрутить» номер, переделать шутки (а некоторым — целиком приветствие или «музыкалку»), типичны для КВН. Юмор на экране выглядит ненатужно, но за этой легкостью, как и в любом виде искусства, стоит огромная работа.

— Поэтому очень хорошо, что существует множество региональных лиг, где желающим играть в КВН можно поучиться элементарным вещам вплоть до того, как вести себя на сцене, как говорить в микрофон, понять, почему нельзя во время исполнения номера топтаться на месте или поворачиваться спиной к залу. К примеру, редакторы Открытой лиги БГУ объясняли новичкам, как строятся шутки и почему не все можно выносить на большую аудиторию: ведь то, что смешно исключительно в среде одногруппников, чаще всего непонятно посторонним.

«Дети Тьюринга» с успехом прошли школу Открытой лиги КВН БГУ, где их заметил известный сценарист, редактор КВН Леонид Купридо. Потом с ними работал еще один редактор «вышки», участник команды РУДН Евгений Донских.

— Евгений попал в наше настроение, чувствовал, куда нам лучше повернуть. Кстати, он ученик Леонида Купридо, который, как известно, был участником первой команды БГУ в 1990-х годах. Так что со сцены мы говорили чистую правду: «БГУ помните? Мы учились у них. А ведь учителя всегда продолжаются в детях. „Дети Тьюринга“ — БГУ возвращается!»

По итогам 1/8 финала белорусы разделили первое место с командой «Русская дорога» из Армавира. И тем, и другим вручили по 200 тысяч российских рублей (около 3 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY). Интересуюсь, на что пойдут эти деньги.



Команда «Дети Тьюринга». Фото: vk.com/turing_children

— На следующую игру. Для того, чтобы играть в Высшей лиге, нужно много денег. Конечно, нам помогает университет: выделяют определенные суммы на подготовку номеров, могут помочь с оплатой проезда на игру или выплатить суточные. Но наши затраты больше того, что может выделить БГУ. В нашей команде 12 человек, значит, одной съемной квартирой не обойтись. Огромная статья расходов — это реквизит. Вернемся к «музыкалке» про Беларусь: необходимы были костюмы для нас и для массовки, сценическая обувь для всех, халат и тапочки для Вячеслава Муругова, про которого мы шутим. На редактуре отметили, что подобранный массовке гардероб не подходит, а еще попросили найти деревянные флагштоки и полотнища с национальной символикой. На генеральном прогоне все переигралось, и нам сказали полотнища вовсе убрать, но к этому моменту деньги на их приобретение уже были потрачены. И это только вершина айсберга необходимых трат…

Понятно, что с такими расходами ребятам необходимо зарабатывать на свое увлечение.

— Практически все из нас совмещают учебу с работой. На игры мы берем отпуска или договариваемся с работодателем. Но чем дальше продвигаешься в турнирной сетке, тем больше приходится погружаться в подготовку, соответственно, тем сложнее успевать всюду. Боюсь, что рано или поздно мы встанем перед выбором, чему отдать предпочтение… Теперь я понимаю, почему большинство команд, выступающих в «вышке», ищет спонсоров: финансовая поддержка помогает не уронить профессиональную планку в игре и самому оставаться на плаву.

«В 10-м классе просмотренное вдруг сложилось в схему, и я начал понимать, каким образом создается шутка»



Команда «Дети Тьюринга». Фото: vk.com/turing_children

«Дети Тьюринга» удивительны еще и тем, что все три сезона они работают неизменным составом.

— Это на самом деле редкая штука. Обычно с составом происходят сильные пертурбации: чтобы сделать карьеру в «вышке», в сборную объединяются лучшие участники из разных команд, играющих в лиге статусом пониже.

Белорусов пытаются сравнивать с командами, уже вошедшими в золотые сборники КВН, но пока все попытки безуспешны.

— Один редактор пробовал провести параллель то с «Кефиром» из Нягани, то с «Вяткой», то с «Борцами», то со сборной Мурманска, чтобы корректировать по их образцу. Но мы все-таки ни на кого не похожи. Приятно, что люди это понимали и даже просили нас не ломать свой образ, продолжали следовать своей линии. Некоторые даже разводили руками, мол, непонятно, почему это работает, но раз мы выходим и зал на нас реагирует, значит, нужно продолжать делать именно так.

Ребята выбрали для себя жанр, довольно редкий для нынешних игр формата постКВН: они делают ставку на каламбуры. К тому же белорусы сознательно избегают какого-то одного алгоритма построения шуток.

— На самом деле юмор базируется на большом количестве правил. Я впервые попал в игру еще в школьные годы, когда учился в гимназии № 1 в Жодино. Как и все, начинал с того, что часами отсматривал записи не самых популярных кубков, благо на YouTube залито немало подобного видео, и повторял на школьной сцене самые удачные шутки. В 10-м классе просмотренное вдруг сложилось в схему, и я начал понимать, каким образом создается шутка. С этого момента начал сочинять остроты сам. Самое простое — использовать «обманки», то есть очень сильно намекать публике на одно, а в конце миниатюры давать совсем другое объяснение. Или брать всем известного персонажа и переносить его в абсолютно бытовую ситуацию: тут смех рождается из-за диссонанса человека и ситуации. Но я не люблю пользоваться одними и теми же схемами постоянно, ведь зритель привыкает к однообразию и даже самый правильный расчет перестает действовать.

Спрашиваю у Марка, в чем, на его взгляд, секрет успеха «Детей Тьюринга». Капитан задумывается на некоторое время:

— Наверное, в том, что в команде собрались умные люди. Среди наших ребят чемпион Беларуси по «Что? Где? Когда?», победители республиканских олимпиад по математике и физике. Мы сознательно избегаем бытовых словечек, крайне редко используем крепкие выражения. Очень приятно читать, когда о наших выступлениях пишут, как о возвращении к эстетике юмора. Уверен, чтобы писать удачные шутки, необходимы начитанность и эрудированность, ведь суть юмора — это обман интеллекта зрителя.