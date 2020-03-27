Источник материала: БT



Театр начинается со вступительных экзаменов





В Академии искусств готовят артистов любого жанра

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Академия искусств. О старейшем факультете творческого вуза Каждый сезон театральные труппы пополняют молодые специалисты. Академию искусств сложно назвать фабрикой по производству дипломированных служащих театров. Для...

Каждый сезон театральные труппы пополняют молодые специалисты. Академию искусств сложно назвать фабрикой по производству дипломированных служащих театров. Для студентов это, скорее, дом. У них нет звонка на пару, строгого расписания или выходных. Несмотря на всю сложность профессии, Академия стабильно в лидерах рейтинга самых востребованных учебных заведений. В День театра о старейшем факультете творческого вузаТеатральное отделение - ровесник самой Академии. И 12 ноября 2020 года они отпразднует свое 75-летие. Не секрет, что актерская специальность - одна из самых популярных, на одно место, как правило, более 10 человек. Многие думают, что профессия легка, как декламация в семейном кругу на табуретке. Так ли все просто?Здесь готовят бойцов для служения театру. Настоящий артист должен уметь не только в совершенстве владеть актерскими навыками, голосом, речью, но и сражаться на рапирах, знать базовые приемы каскадеров - это сценический бой, а также петь, танцевать.Актеры и режиссёры драматического, музыкального театров, искусствоведы, постановщики эстрады. Чтобы занять свое место на курсе, ныне студенты сдавали не только ЦТ, но и внутренние творческие экзамены. Теперь в стенах Академии они сутки напролет: репетиции, занятия, снова репетиции, наставления от мэтров театра.Редкая специальность - режиссер театра кукол. Студентов для обучения набирают один раз в 5-7 лет. Тут свои тонкости - кукла на первом месте. А с прошлого учебного сезона в Академии уникальный курс. Чтобы отобрать таких студентов, за опытом ездили в Москву. Актеры с нарушением слуха играют по-другому. 4 курс - это когда студенты уже и актеры серьезных национальных сцен. Время распределения в театры и дипломных спектаклей. В этом году одна из экзаменационных работ - "Ціха тут на досвітах" - посвящена 75-летию со Дня Великой Победы.