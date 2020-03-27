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Академия искусств. О старейшем факультете творческого вуза

27.03.2020 22:22 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Каждый сезон театральные труппы пополняют молодые специалисты. Академию искусств сложно назвать фабрикой по производству дипломированных служащих театров. Для студентов это, скорее, дом. У них нет звонка на пару, строгого расписания или выходных. Несмотря на всю сложность профессии, Академия стабильно в лидерах рейтинга самых востребованных учебных заведений. В День театра о старейшем факультете творческого вуза Ольга Медведь. 

Театральное отделение - ровесник самой Академии. И 12 ноября 2020 года они отпразднует свое 75-летие. Не секрет, что актерская специальность -  одна из самых популярных, на одно место, как правило, более 10 человек. Многие думают, что профессия легка, как декламация в семейном кругу на табуретке. Так ли все просто?


Театр начинается со вступительных экзаменов


Здесь готовят бойцов для служения театру. Настоящий артист должен уметь не только в совершенстве владеть актерскими навыками, голосом, речью, но и сражаться на рапирах, знать базовые приемы каскадеров - это сценический бой, а также петь, танцевать.


В Академии искусств готовят артистов любого жанра


Актеры и режиссёры драматического, музыкального театров, искусствоведы, постановщики эстрады. Чтобы занять свое место на курсе, ныне студенты сдавали не только ЦТ, но и внутренние творческие экзамены. Теперь в стенах Академии они сутки напролет: репетиции, занятия, снова репетиции, наставления от мэтров театра.

Редкая специальность - режиссер театра кукол. Студентов для обучения набирают один раз в 5-7 лет. Тут свои тонкости - кукла на первом месте. А с прошлого учебного сезона в Академии уникальный курс. Чтобы отобрать таких студентов, за опытом ездили в Москву. Актеры с нарушением слуха играют по-другому. 4 курс - это когда студенты уже и актеры серьезных национальных сцен. Время распределения в театры и дипломных спектаклей. В этом году одна из экзаменационных работ  - "Ціха тут на досвітах" -  посвящена 75-летию со Дня Великой Победы.

 
 
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Каждый сезон театральные труппы пополняют молодые специалисты. Академию искусств сложно назвать фабрикой по производству дипломированных служащих театров. Для...
 
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