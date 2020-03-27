Академия искусств. О старейшем факультете творческого вуза

Каждый сезон театральные труппы пополняют молодые специалисты. Академию искусств сложно назвать фабрикой по производству дипломированных служащих театров. Для студентов это, скорее, дом. У них нет звонка на пару, строгого расписания или выходных. Несмотря на всю сложность профессии, Академия стабильно в лидерах рейтинга самых востребованных учебных заведений. В День театра о старейшем факультете творческого вуза Ольга Медведь.
Театральное отделение - ровесник самой Академии. И 12 ноября 2020 года они отпразднует свое 75-летие. Не секрет, что актерская специальность - одна из самых популярных, на одно место, как правило, более 10 человек. Многие думают, что профессия легка, как декламация в семейном кругу на табуретке. Так ли все просто?
Театр начинается со вступительных экзаменов
Здесь готовят бойцов для служения театру. Настоящий артист должен уметь не только в совершенстве владеть актерскими навыками, голосом, речью, но и сражаться на рапирах, знать базовые приемы каскадеров - это сценический бой, а также петь, танцевать.
В Академии искусств готовят артистов любого жанра
Актеры и режиссёры драматического, музыкального театров, искусствоведы, постановщики эстрады. Чтобы занять свое место на курсе, ныне студенты сдавали не только ЦТ, но и внутренние творческие экзамены. Теперь в стенах Академии они сутки напролет: репетиции, занятия, снова репетиции, наставления от мэтров театра.
Редкая специальность - режиссер театра кукол. Студентов для обучения набирают один раз в 5-7 лет. Тут свои тонкости - кукла на первом месте. А с прошлого учебного сезона в Академии уникальный курс. Чтобы отобрать таких студентов, за опытом ездили в Москву. Актеры с нарушением слуха играют по-другому. 4 курс - это когда студенты уже и актеры серьезных национальных сцен. Время распределения в театры и дипломных спектаклей. В этом году одна из экзаменационных работ - "Ціха тут на досвітах" - посвящена 75-летию со Дня Великой Победы.