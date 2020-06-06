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Алексею Дудареву - 70!

06.06.2020 22:24 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Заслуженный деятель искусств и председатель Белорусского союза театральных деятелей широко известен как автор народной комедии "Белые росы". И, конечно, сложно переоценить его вклад в театральное искусство в нашей стране. Дударева ставили и ставят на ведущих сценах постсоветского пространства. Он и сам персонаж в пьесе собственной жизни. Малоизвестные факты из биографии мастера у Нины Можейко.

Весь мир - театр, а люди в нем актеры. Вы удивитесь, но белорусские шекспиры существуют и среди наших современников. Его творческий метод - все как в жизни. Создатель по-настоящему народной трагикомедии "Белые росы" вывел кинематограф на новый уровень, пробил стену между актером и зрителем. 

Фильм вышел на экраны, когда драматургу было всего 33. Сценарий был написан за месяц. Санаев, Новиков, Караченцов, Польских заговорили так, будто всю жизнь прожили в деревне. 

По меркам сегодняшним - идеальная пиар-стратегия. Секрет же неподдельного народного юмора в происхождении. Дударев и сам вырос на парном молоке - родом из деревни Клены Дубровенского района Витебской области. 

Настоящий креативщик и адепт собственной лексики. Белые росы - до этого белорусов так никто не называл. Название полюбили не только зрители, но и предприимчивые коммерсанты. Драматургу пришлось даже защищать авторское право в суде на оригинальное название.

Дударев мог и не стать драматургом. Начинал с профессионально-технического училища нефтяников в Новополоцке. Благо, черное золото стало шрифтом на белых листах бумаги. Произведения современного классика переведены на русский, словацкий, туркменский, узбекский, украинский, эстонский, литовский, польский и другие языки. 

Начинал будущий драматург с Театра юного зрителя. В фондах Белтелерадиокомпании хранятся оцифрованные 16-миллиметровые ленты с указанием Дударева на ярлыках. 

Алексею Дудареву - 70!


Но Госпремию СССР драматург получил не за кино, а за пьесу "Рядовые". Хотя изначально драматическая баллада о войне вызвала споры и недовольство ветеранов. Тем не менее, нестандартное решение автора было вознаграждено - более ста постановок по всему Советскому Союзу. 

За пьесы Дударева брались престижнейшие театры стран СНГ: Государственный академический Малый театр России, Театр на Таганке, наши Национальный академический драматический театр имени Максима Горького, театр Белорусской армии, Купаловский и даже Большой.

В этом году автор либретто к балету "Князь Витовт" Алексей Дударев в числе других создателей хореографической легенды выдвинут на соискание Госпремии Беларуси. Премьера постановки состоялась в 2013 году.

 
 
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Заслуженный деятель искусств и председатель Белорусского союза театральных деятелей широко известен как автор народной комедии "Белые росы". И, конечно, сложно...
 
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